Charlotte Casiraghi sposa meravigliosa ha omaggiato nonna Grace indossando i suoi diamanti (Foto)

Da nonna Grace la splendida Charlotte Casiraghi ha ereditato senza dubbio lo stile, l’eleganza, e da sposa la principessa di Monaco non poteva che incantare tutti (foto). Semplicissimo l’abito da sposa di Charlotte Casiraghi per il sì con rito civile a palazzo Grimaldi; bianco e d’altri tempi e abbinato al collier di diamanti di Grace Kelly quello scelto per il party. La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi ha finalmente detto sì, ha sposato Dimitri Rassam, l’uomo che la rende felice, che le ha dato la gioia di diventare mamma per la seconda volta. Il piccolo Balthazar aveva fatto rimandare le nozze ma il sì del primo giugno era attesissimo da tutti. La coppia convive già da tempo e come era prevedibile il loro matrimonio è stato da favola. L’omaggio a nonna Grace ha emozionato tutti. Su un abito bianco di Chanel il prezioso collier di diamanti Cartier. Un gioiello creato nel 1953 di 64 carati, un regalo del principe Ranieri alla moglie per il loro matrimonio. Un omaggio che sua nipote ha voluto fare ad entrambi ma soprattutto all’icona di bellezza e stile che resta indimenticabile. Charlotte di Monaco è degna erede di nonna Grace, le somiglia molto.

CHARLOTTE CASIRAGHI INDOSSA IL COLLIER DI GRACE KELLY NEL GIORNO DEL SUO MATRIMONIO CON DIMITRI RASSAM

Charlotte e Dimitri sono già genitori, lei del piccolo Raphael di 6 anni, nato dalla storia d’amore con l’attore di origini marocchine Gad Elmaleh; lui papà di una bambina nata da un precedente amore. Dimitri Rassam è figlio dell’attrice francese Carole Bouquet e di Jean Pierre Rassam, produttore cinematografico. Il marito della principessa di Monaco ha seguito le orme del padre, anche lui è un produttore.

Meravigliosa davvero la principessa nel giorno del suo matrimonio nella splendida cornice della patinata Monaco. Più di tutto ha sorpreso il primo abito da sposa di Charlotte, un abitino corto Saint Laurent di Anthony Vaccarello, un grigio perla con maniche lunghe, ricamato e con tre fiocchi sul davanti. Senza dubbio più bello l’abito da sposa del ricevimento.