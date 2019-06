Belen Rodriguez è incinta: in arrivo una sorellina per Santiago? (Foto)

Belen è incinta, presto avrà il secondo figlio, un altro piccolo De Martino e Santiago non sarà più figlio unico (foto). Nessuna conferma ma è soprattutto dopo l’ultima foto e il commento postati su Instagram da Belen che i fan non riescono a contenere la gioia sicuri che Stefano e Belen presto saranno di nuovo mamma e papà. Sembra esserci anche l’indizio sul sesso del bebè: Santiago avrà presto una sorellina. Tutto frutto della fantasia e del romanticismo o davvero le parole della showgirl argentina devono essere intese come l’annuncio più dolce della sua seconda gravidanza? E’ già da un po’ che gira la voce tra gli addetti al gossip che Belen Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa. Automatico che dopo il ritorno di coppia per i De Martino arrivasse il dolce gossip sul pancino, resta da capire cosa c’è di vero e se il messaggio su Instagram conferma le indiscrezioni. Anche quando la Rodriguez era fidanzata con Andrea Iannone ogni tanto si parlava di un altro figlio in arrivo ma lei ha sempre smentito mostrando la sua pancia piatta e alla fine aggiungendo che non voleva un figlio da un altro uomo.

SECONDO FIGLIO PER STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ? LA SHOWGIRL INCINTA DI 3 MESI?

Nessun altro uomo, Stefano De Martino è di nuovo il suo compagno, suo marito. E’ con lui e solo con lui che avrebbe dato la vita a un altro figlio. Le ultime foto social accendono l’entusiasmo. Pochi minuti fa un’altra foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamoratissimi, ma è lo scatto sul letto e il riferimento al colore rosa che sta facendo sognare chi segue la coppia.

“Que suenen de color rosa” ha scritto Belen nella didascalia accanto alla foto dove lei è distesa sul letto con una parte del suo corpo che pone spesso in evidenza. Non dimentichiamo che lavora con la sua immagine. Aggiungendo questo dettaglio alla foto con “Qualcosa di nuovo sta arrivando” e il numero 3 sul volto adesso tutti vogliono sapere cosa c’è dietro tanto mistero. Belen è incinta di tre mesi o c’è un nuovo progetto su cui lavorare?