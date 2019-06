Cecilia Rodriguez a Trento per la prima volta porta i genitori dai Moser (Foto)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a desiderare che il loro amore duri per sempre e ovviamente l’appoggio della famiglia per questo è importante (foto). I Rodriguez sono saliti in auto, direzione Trento, e per la prima volta hanno raggiunto la famiglia di Francesco Moser. Si dice che il matrimonio a questo punto non sia poi così lontano ma mentre su questo i due protagonisti tacciono ci sono le foto pubblicate da Cecilia su Instagram, le foto dalla meravigliosa Trento tra montagne verdi e fiumi, il relax che di certo è così diverso da quello di Milano. La famiglia Rodriguez si sarà innamorata dei percorsi sterrati fatti in bici, i panorami mozzafiato e la pace che regna in quelle zone? Un fantastico fine settimana in alta quota da Ignazio Moser e la sua famiglia; per Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez era il momento di unire le due famiglie. Con loro anche la cagnolina Aspirina. Adesso che Stefano e Belen sono tornati insieme per i nonni Rodriguez ci sono anche meno impegni, Santiago sta sempre con mamma e papà.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER A TRENTO CON LE LORO FAMIGLIE

Magari questo incontro nel fine settimana è stato deciso dopo le dichiarazioni di Francesco Moser. Lui non vede l’ora che la nuova vita di Ignazio termini e che lui torni a casa, ad occuparsi dell’azienda di famiglia, dei vini, di ciò che faceva prima del Grande Fratello.

Non ha mai detto che non gli piace sua nuora Cecilia, semplicemente sa che la vita che suo figlio sta vivendo adesso non potrà durare per sempre mentre a Trento ha già tutto ciò che gli serve per il futuro. L’incontro a Trento tra i consuoceri avrà aiutato i due ragazzi, avrà fatto capire all’ex ciclista che Cecilia e Ignazio fanno sul serio? Tante le foto che Cecilia ha voluto condividere sui social, non tutte romantiche perché il suo lavoro resta sempre quello di modella e l’immagine è tutto, quindi uno scatto del suo lato B con quasi niente addosso mentre cammina per le stradine di montagna ci stava tutto.