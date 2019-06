Il dolcissimo messaggio di Ivana Mrazova per Luca Onestini: parole d’amore per l’uomo perfetto

Ivana Mrazova e Luca Onestini sono una delle coppie più seguite sui social. I due amano condividere, con garbo, molti momenti della loro vita privata anche se sanno poi prendersi il loro spazio senza quindi esagerare. Oggi Ivana ha voluto però urlare al mondo intero tutto l’amore che prova per il suo Luca e tutta la felicità che c’è in lei da quando lo ha incontrato. Forse all’inizio nella casa del Grande Fratello Vip non pensava di aver trovato l’uomo dei suoi sogni e invece, a quanto pare, tutto è possibile. Oggi Ivana e Luca vivono la loro storia d’amore progettando una famiglia, sognando di giurarsi amore eterno. E visto che di amore, si fa sempre bene a parlare, vogliamo condividere anche noi il dolce messaggio che pochissimi minuti fa sui social ha scritto per il suo Luca.

IL DOLCE MESSAGGIO DI IVANA MRAZOVA PER LUCA ONESTINI: PAROLE D’AMORE

Ed ecco il dolcissimo messaggio che Ivana ha scritto per il suo Luca, forse non in perfetto italiano, ma sicuramente ricco di amore.

In questo mondo di oggi… così superficiale, veloce, frenetico, cattivo, falso e senza valori, non è facile a trovare l’altra metà… ma io proprio in questo mondo qua ho trovato te.. Che sei profondo , “ lento “😂, buono, onesto e con dei valori importanti.

E con questo voglio dire, che non bisogna mai perdere la speranza.

Ogni uno ha da qualche parte la sua anima gemella, bisogna solo avere un po’ di fortuna e ascoltare se stessi.

E Io credo di averla trovata ❤️

Qualche settimana fa si era anche parlato di una possibile gravidanza per la bellissima modella ma Luca e Ivana non hanno mai confermato. E probabilmente per il momento non è in arrivo un piccolo Onestini. Ma di certo, come del resto i due hanno dichiarato in più occasioni, c’è il progetto di formare insieme una famiglia e magari anche di sposarsi. Sia Luca che Ivana sono molto legati ai valori della famiglia e vogliono provare a costruire una nuova famiglia tutta loro ancorata a tutto quello che di bello c’è alle loro spalle.