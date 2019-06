Costanza Caracciolo mostra la torta del battesimo di sua figlia Stella (Foto)

Per il battesimo di Stella mamma Costanza Caracciolo e papà Bobo Vieri non potevano che scegliere la formula più riservata (foto). La showgirl e l’ex calciatore infatti hanno festeggiato come sempre con gran riservatezza, è da sempre che vivono così il loro amore, la loro vita insieme. Nonostante facciano entrambi parte del mondo dei famosi e i fan li adorino sia Costanza che Bobo Vieri preferiscono godersi ogni momento importante con la famiglia e gli amici più cari. E’ stato così quando si sono fidanzati, quando la Caracciolo aveva il pancione, quando si sono sposati e adesso che la piccola Stella ha ricevuto il battesimo. Solo quando sono diventati genitori hanno condiviso con tutti la gioia annunciando la nascita sui social, per il resto non ci sono foto che documentano i loro giorni importanti. La festa in casa Vieri è stata svelata dall’ex velina bionda di Striscia la notizia che ha voluto mostrare la torta per la loro piccola Stella. Uno scatto sul suo profilo Instagram della torta per la figlia e la didascalia: “Oggi è stato il battesimo della nostra Stellina! Grazie a tutta la nostra famiglia”.

IL BATTESIMO DI STELLA VIERI LA FIGLIA DI BOBO E COSTANZA CARACCIOLO

Nessuna foto di famiglia, nessun dettaglio se non la dolce torta piena di stelline e con il nome della piccola in cima. Seguono poi i tantissimi auguri degli amici più cari, tanti nomi tra cui Federica Nargi, Ana Laura Ribes, Benedetta Mazza e così via. Una festa in famiglia per il battesimo della figlia di Bobo Vieri e la bellissima Caracciolo.

La coppia sceglie celebrazioni molto intime, proprio come è accaduto per il matrimonio che loro definiscono improvviso ma in realtà anche solitario. In un’intervista lei ha raccontato che non c’è stata nessuna proposta in ginocchio, che erano a Milano, era Natale e si sono attivati per le pratiche: “Condividiamo tutto e volevamo che questo fosse un momento solo nostro. Ma faremo una festa”. Questa estate tutti attendono la festa di nozze, sperando che almeno quella non resti privata.