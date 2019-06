Belen e Stefano De Martino, c’è la data del secondo matrimonio perché la favola continua (Foto)

Il gossip avvisa, c’è la data del secondo matrimonio per Belem Rodriguez e Stefano De Martino (foto). Può il secondo sì con la stessa persona essere più bello del primo? Se i protagonisti sono Stefano e Belen accade anche questo perché mai come adesso il loro amore appare come una favola, una vera favola. La showgirl argentina e il ballerino napoletano non dicono niente, fa tutto il gossip ma non ci sono pettegolezzi negativi in giro, solo il desiderio di tutti di vederli felici e innamorati con il loro piccolo Santiago. Sono tornati insieme dopo un lungo periodo di separazione, Belen sembrava quasi pronta a cambiare casa e vivere per sempre con Andrea Iannone, lui forse non si dava pace per averla persa. Erano a un passo dal divorzio ma, come Stefano a ma dire, il divorzio non è andato a buon fine. Sembra invece che il 20 settembre prossimo si sposeranno di nuovo, o più che altro confermeranno le promesse che proprio in quel giorno si erano scambiati. Sembrano davvero innamorati ancora più di prima, il distacco li ha fatti crescere e a unirli potrebbe esserci presto un altro sì.

BELEN RODRIGUEZ IN QUESTI GIORNI HA GIA’ INDOSSATO L’ABITO BIANCO – SI PREPARA PER LE SECONDE NOZZE CON STEFANO DE MARTINO?

Un servizio fotografico per la Rodriguez, uno dei tanti, ma in abito bianco, in abito da sposa. Impossibile non sognare di vederla ancora emozionata ma magari diversa, più rilassata e serena in un abito bianco da favola.

Quando si sono sposati il piccolo Santiago era già nato ma era troppo piccolo per poter partecipare in modo diretto alla cerimonia. Questa volta potrebbe essere tutto diverso. Si vocifera che la cerimonia sia già stata in gran parte organizzata, che Belen e Stefano abbiano scelto Ibiza e il sì con vista mozzafiato. Famiglia e amici presenti ma con meno clamore forse rispetto alle prime nozze. Al momento non c’è stata nessuna conferma o smentita, intanto tutti continuano a sognare il giorno più romantico ed emozionante.