Francesco Chiofalo avvelenato contro Clarissa Marchese e Federico: le sue parole

Appena qualche giorno fa abbiamo parlato del matrimonio tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Matrimonio che ha causato non poche polemiche e di cui si continua a discutere ancora oggi. A parlare delle nozze e dei due sposi questa volta è Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione a Temptation Island. Cosa ha fatto scatenare il nervosismo di Lenticchio? Il triste commento di Clarissa Marchese che ha fatto infuriare un gran numero di fans. “Vi immagino sedute sul vostro divanino, afflitte dalla vostra vita infelice, con le magliettine dei cinesi da 1,50 euro” aveva affermato la ex protagonista di Uomini e Donne su Instagram. Vediamo adesso quali sono state le parole di Francesco Chiofalo.

Francesco Chiofalo commenta le parole di Clarissa Marchese dopo il matrimonio con Federico Gregucci

“Ma cosa devo leggere sui social! Queste facce da bravi ragazzi ma poi in realtà sono perfidi come dei serpenti. Adesso tutti a chiedere scusa ma intanto l’indole di classificare in base ai soldi che uno ha, alla case in affitto o alle magliette da 200 euro o 1,50 euro lo facciamo” ha così inaugurato il discorso Francesco Chiofalo su Instagram. “Poi sono tutti bravi a chiedere scusa quando la gente si inca***, ma è così che funziona la giostra. Dico solo che schifo” fa Francesco mentre continua a esprimere tutto il suo disappunto sul commento fatto da Clarissa Marchese.

Francesco Chiofalo si scaglia contro Clarissa Marchese: “E questi sarebbero quelli con le facce pulite da bravi ragazzi?”

“Io vengo dal niente e di gente che ha la maglietta da 1,50 euro ne ho conosciuta tanta, ci ho vissuto e ci convivono ancora insieme. Certe cose non le posso proprio sentire, mi fanno proprio schifo” continua ad affermare Francesco Chiofalo per poi aggiungere: “E questi sarebbero quelli con le facce pulite da bravi ragazzi? I così detti esempi da seguire? Sì, esempio di me**a, complimenti”. Non finisce però qui, Lenticchio pubblica una nuova stories in cui scrive: “Ci sono ragazze madri, orfani che vivono in case famiglia, gente terremotata, figli di tossicodipendenti, gente disoccupata e tante altre situazioni. Gente che combatte giorno per giorno con la vita per cercare di sopravvivere. Mi fa piacere che la vostra vita sia piena di sfarzi e lusso ma questo non vi permette di sentirvi migliori degli altri andando ad insultare la dignità di chi sta peggio di voi. Vergognatevi”.

Clarissa ha chiesto più volte scusa ma a quanto pare le sue parole non sono bastate a fermare una polemica che l’ha davvero travolta.