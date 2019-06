Clarissa Marchese travolta dalle critiche per il look del suo matrimonio risponde velenosa sui social

Piccola premessa prima di passare al “caso”. Quando usiamo i social, sia per commentare che poi per rispondere, dovremmo sempre renderci conto di essere in un mondo virtuale imparando a dire la nostra con educazione, senza esagerare e senza mai offendere nessuno. Seconda premessa: se siamo dei personaggi pubblici, che tra l’altro vivono con dei followers e esponendosi in modo importante, dobbiamo anche comprendere che l’invidia sia all’ordine del giorno. Detto questo: educazione e rispetto al primo posto sia da un lato che dall’altro. E adesso i fatti: Clarissa Marchese, dopo aver ricevuto per 3 giorni critiche in merito alle scelte fatte per il suo matrimonio, in particolare al suo look, non ce l’ha fatta e ha risposto con un bruttissimo post sui social.

Ma che cosa è successo? Dopo il matrimonio di Clarissa e Federico, il 31 maggio, sono arrivate tantissime critiche alla ex tronista di Uomini e Donne. Mentre lei sui social diceva di sentirsi una sposa romantica e sofisticata, molte persone che la seguono, le facevano notare che il rossetto rosso, le unghie rosse, degli orecchini a lampadario sono tutto tranne che eleganti e sofisticati. Critiche in alcuni casi espresse in modo delicato, in altri, come purtroppo accade spesso, in modo intollerabile. I piani sono due: da un lato ci sono le persone che non si rendono conto di esagerare e che usano toni davvero inopportuni. Il secondo è quello della diretta interessata che, subissata dalle critiche, invece che andare avanti e godersi il suo matrimonio, perde tempo a rispondere, scegliendo parole che non a tutti sono piaciute. Perchè diciamolo, il messaggio che Clarissa ha pubblicato sui social, non è stato poi così gentile e pacato, anzi.

Tante le pagine Instagram che hanno ripreso il messaggio di Clarissa che, dopo qualche minuto ha però voluto chiarire il suo punto di vista.

Oh ragà voi non capite che nella vita esistono gli sfoghi…mi scuso con chi si è offeso, non era nelle mie intenzioni farlo, anche perché chi mi segue da che non sono attaccata al materialismo . Il mio era un riferimento al fatto che chi mi critica non sono di certo grandi stilisti ma davvero credo siano ragazze che non hanno niente di meglio da fare che sputare veleno sugli altri. Per questo matrimonio ho dovuto affrontare 1000 problemi che voi non sapete e che non vedrete mai, a partire dalla chiesa disdetta il giorno prima a finire con uno stravolgimento di tutti i piani…leggere certe cattiverie, fa male. Ora direte ma tu sei personaggio pubblico devi accettare le critiche ecc, va bene, ma davvero siate indulgenti perché non è mai bello sentirsi dire certe cose. Detto ciò mi scuso ancora per chi si sia sentito offeso ma spero possiate capire che si è trattato di uno sfogo durato poco !

Tutto vero ci mancherebbe, chi si è sposato sa bene che poche ore prima di un matrimonio succede di tutto. Ma questo non cambia il nocciolo della questione. Molte fans di Clarissa, in modo completamente educato, le hanno detto che non era bella come poteva esserlo; lei che è di una bellezza straordinaria, avrebbe potuto fare molto di più. Tra l’altro molte ragazze le hanno anche scritto che forse la colpa non era la sua ma di chi l’aveva consigliata. E non bisogna essere di certo degli stilisti per poter esprimere, in modo educato, un commento sui social. Ribadiamo sempre il concetto: con educazione, senza mai andare oltre. E quando succede questo, un personaggio pubblico che sceglie di condividere tutto, con chi fa il suo successo, dovrebbe forse reagire in modo diverso…

