Clarissa Marchese sposa romantica e sofisticata? Sui social pioggia di critiche per l’ex tronista

Come saprete, il 30 maggio, Federico Gregucci e Clarissa Marchese si sono sposati e sono diventati marito e moglie, realizzando il loro grande sogno. Un matrimonio molto social ma anche televisivo grazie alla presenza dei due in una delle ultime puntate di Uomini e Donne. Tanta quindi la curiosità di chi ha voluto poi cercare le foto di questo matrimonio per vedere la sposa, lo sposo e ovviamente anche per “spiare” il look di tutti gli invitati. Ieri, Clarissa, ha postato sul suo profilo Instagram una foto, ringraziando tutte le persone che hanno reso possibile questo matrimonio, con una sua foto, e definendosi una sposa romantica e sofisticata. Due aggettivi che però, a quanto pare, non sono molto piaciuti ai fans della ex tronista di Uomini e Donne che hanno bocciato in parte le sue scelte per queste nozze.

PIOGGIA DI CRITICHE SUI SOCIAL PER IL LOOK SCELTO DA CLARISSA IL GIORNO DEL SUO MATRIMONIO

Clarissa è forse una delle più belle troniste viste nel programma di Canale 5: mediterranea, con le forme al posto giusto, con i lineamenti di una bambola di porcellana. E forse da lei ci si aspettava qualcosa di diverso nel giorno del matrimonio. Le persone che la seguono con affetto, e che hanno voluto dire la loro, criticandola, ma sempre in modo molto garbato, hanno fatto notare che forse, “romantica e sofisticata” non erano proprio gli aggettivi adatti per descrivere le scelte di look. Il motivo?

In primis la scelta del rosso: rosse sulle labbra e rosse sulle unghie. Secondo i criticoni queste scelte sono completamente da bocciare. Per le spose, soprattutto se la cerimonia è di sera e in chiesa, non si dovrebbe mai optare per un trucco così pesante e per delle unghie così vistose, il nude dovrebbe vincere e invece Clarissa ha optato per questo rosso acceso che richiamava le rose rosse del bouquet che non ha convinto nessuno.

Capelli e orecchini. Clarissa nella sua semplicità ha scelto di lasciare i capelli lungo la schiena, anche per coprire la scollatura sicuramente molto appariscente per un matrimonio in chiesa. Ma i suoi fans bocciano i fermagli che ha usato per completare il look come anche i due orecchini troppo grandi e poco intonati con il resto del look.

Il vestito sicuramente molto bello, a detta di chi segue l’ex tronista sui social, ma poco consono per una cerimonia in chiesa per via delle scollature e delle trasparenze.

Clarissa sei stupenda però per una sposa lo vedevo troppo pesante come make-up, sarebbe stato meglio un trucco più naturale 😘

Ciao Clarissa , spero tu non ti offenda , tu sei bellissima e se il giorno del tuo matrimonio lo avevi sognato così, va benissimo e a noi non ce ne deve fregare nulla , ma secondo me l’abito così scollato non era adatto per una cerimonia religiosa , gli orecchini erano troppo grossi e anche il rosso su labbra e unghie secondo me non è adatto per un matrimonio ; immagino che riprendessero il colore del bouquet che era infatti di rose rosse , ma per me era un po’ tutto troppo pacchiano e mi sarei aspettata qualcosa di diverso !

E voi cosa ne pensate del look scelto da Clarissa per il suo matrimonio? Forse proprio perchè Clarissa è così bella ci si aspettava qualcosa di diverso per lei, ma se è stata felice e soddisfatta, va bene lo stesso! Ancora auguri a questa bellissima coppia.