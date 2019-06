Gabriel Garko pronto a sposare la nuova fidanzata, l’ha già presentata alla famiglia (Foto)

Sono tutti curiosi di vedere la nuova fidanzata di Gabriel Garko ma l’attore intende proteggere il loro amore, si sente pronto per il matrimonio, ci sta pensando spesso, magari solo in quel momento la conosceremo tutti (Foto). Intanto, l’ha già presentata alla sua famiglia, quindi tutti veri i pettegolezzi che giravano sul suo conto, sul nuovo amore dopo l’addio ormai datato ad Adua Del Vesco. L’abbiamo visto di recente al matrimonio della sua ex, Eva Grimaldi, ma non c’è modo di fargli dire altro. Di certo alla rivista Chi ha confermato che non si tratta di un semplice flirt ma addirittura una relazione già piuttosto solida, segno che non la vivono da poco tempo. La curiosità sale ma non sarà soddisfatta, almeno non per il momento. Gabriel Garko da sempre tenta di tenere a distanza i paparazzi e questa volta ancora di più. Conferma di essere fidanzato da un po’ di tempo e che questa è la prima volta che ne parla.

GABRIEL GARKO FIDANZATO MA NON RIVELA CHI SIA LA SUA NUOVA COMPAGNA

“Non conviviamo ma ci sono dei bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti” ha commentato Garko aggiungendo: “Ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita. Posso solo dire che sono contento e appagato”.

Sa bene che c’è chi insinua che tra lui e Gabriele Rossi potrebbe esserci qualcosa in più di una semplice amicizia ma su questo Garko non teme pettegolezzi: “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone. Frequento regolarmente anche uomini e donne con molti più anni di me. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia, da due foto, faccia pure”. Non ci resta che attendere qualche indizio in più sulla fortuna di cui Gabriel Garko si è innamorato.

