Belen e Stefano De Martino sotto casa, lei ha il broncio ma lui la coccola prima dell’addio (Foto)

Sono ormai inseparabili Belen Rodriguez e Stefano De Martino, adesso che si sono ritrovati non vorrebbero lasciarsi nemmeno per un attimo ma il dovere chiama (foto). Passano più tempo possibile insieme, hanno bisogno di recuperare tutto il tempo perso ma bisogna lavorare, ci sono gli impegni presi e ognuno deve avere anche il proprio spazio, la propria vita. Pizzicati sotto casa dai paparazzi Belen e Stefano sembrano salutarsi per un breve addio. Lei ha il broncio, è dolcissima con suo marito che la consola con baci e coccole. Nessuna discussione, nessuna lite, nessuna nuova separazione, ci auguriamo davvero che non accada di nuovo, anche nei brevi video su Instagram la Rodriguez ha commentato che con Stefano non si arrabbia mai. Sono così innamorati e belli insieme e da quando sono tornati a vivere nella loro casa di Milano lo sono anche di più. Li attendono un bel po’ di novità insieme, i fan non vedono l’ora che tutto accada e intanto ci sono le foto sulla rivista Chi, quelle che parlano ancora d’amore e di bronci tenerissimi da innamorata.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO SULLA RIVISTA CHI TENERISSIMI SOTTO CASA

Per entrambi è terminata l’esperienza a Colorado e Made in Sud ma le anticipazioni sul loro futuro nel lavoro come coppia fanno pregustare il meglio. Sembra che il direttore della Rai voglia in coppia Belen e Stefano per la condizione de La notte della Taranta ma anche per il festival di Castrocaro. Questo si vocifera ma occorre anche attendere le risposte dei De Martino, chissà se loro desiderano davvero lavorare insieme.

Li ricordiamo insieme nello stesso programma dedicato ai bambini, si erano separati da poco e il pubblico adorava vederli insieme, attendiamo quindi di saperne di più, altre anticipazioni. Arriveranno anche le foto di Belen e Stefano al mare, in vacanza, da soli o con il piccolo Santiago, chissà se ci saranno presto anche quelle col pancione.