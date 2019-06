Belen e Stefano De Martino alla recita di Santiago ed arriva una novità (Foto)

Quanta dolcezza nelle foto e nei video di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra i video pubblicati su Instagram anche la recita del piccolo Santiago, lui emozionatissimo guarda la sua mamma e il suo papà mentre canta e recita con i compagni di classe. Momenti che si ripetono in tante famiglie ma questa volta per Santi è diverso, mamma e papà sono tornati insieme e a casa questa volta torna con tutti e due. La famiglia si è riunita e tutti assistono alla recita del piccolo De Martino poi le coccole già nel corridoio della scuola e in auto Belen non trattiene la gioia e registra immagini su immagini, è innamorata pazza di Stefano. Scherzi e risate tra marito e moglie e non avevamo mai visto la showgirl argentina così felice. Davvero il loro mondo è diventato perfetto, non c’è nessuna minestra riscaldata nel ritorno tra Belen e Stefano De Martino ma in più c’è anche un’altra novità. Baci, coccole, risate e la Rodriguez vuole mostrare tutta la gioia ai fan che la seguono su Instagram.

BELEN E STEFANO DE MARTINO PIU’ FELICI CHE MAI CON UNA NOVITA’ CHE FA IMPAZZIRE TUTTI

Non è ufficiale ma la notizia sembra certa: Belen Rodriguez e Stefano De Martino dovrebbero presentare insieme La Notte della Taranta a fine estate ma non solo, anche Castrocaro, lo storico festival. E’ TvBlog a dare la notizia riferendo che Carlo Freccero, direttore di Rai 2, considerando il successo di De Martino a Made in Sud lo vorrebbe in coppia con la moglie.

Ci sono quindi tanti progetti in vista per la coppia, dalla tv alle vacanze a Ibiza e non solo. In più si parla di matrimonio, delle seconde nozze, anche se il divorzio non era andato a buon fine. Aggiungiamo anche la presunta dolce attesa di Belen. Non resta che attendere il seguito ma tutto per loro non può essere che meraviglioso.