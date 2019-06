A Pomeriggio 5 le accuse della Tittocchia ad Ambra: “E’ tutto finto con Kikò”

Nella puntata di Pomeriggio cinque in onda il 7 giugno 2019, c’è stato un ampio spazio dedicato ai protagonisti del Grande Fratello 16. Sono tornati infatti oggi nello studio di Barbara d’Urso, Kikò Nalli e Ambra Lombardo. I due però non hanno fatto in tempo ad aprire bocca che subito, Emanuela Tittocchia, in collegamento esterno, ha iniziato a puntare il dito contro la prof. Secondo la Tittocchia questa coppia non ha nulla di vero, non emoziona e Ambra sta fingendo di essere interessata a Kikò. Secondo l’attrice invece, l’ex marito di Tina prova qualcosa per Ambra ma è un sentimento a senso unico. Kikò però si è subito scaldato: “Io ho 49 anni e non permetto a nessuno di giudicare questa cosa. Al momento per me e Ambra è tutto vero, poi vedremo che cosa succederà, non ho detto che ci dobbiamo sposare domani.” Queste le parole di Kikò che si è molto scaldato non apprezzando le parole della Tittocchia. Secondo l’attrice Ambra si sarebbe costruita un personaggio e starebbe facendo tutto questo solo per visibilità tanto che, quando Kikò dice che non sa se andrà avanti o finirà, l’attrice commenta: “Finirà quando finiranno i programmi” sottolineando come l’ex concorrente del Grande Fratello 16 stia con Kikò solo per visibilità.

KIKO’ NALLI E AMBRA LOMBARDO: A POMERIGGIO 5 LE ACCUSE DI EMANUELA TITTOCCHIA

Kikò però è convinto delle sue cose e commenta: “Io ho quasi 50 anni, sono un uomo molto riflessivo e sai quanta acqua è passata sotto questi punti, quanti vortici sono passati e io ho saputo domare tutto. Vedremo che cosa succederà non ho detto che ci dobbiamo sposare domani. Il tempo ci darà ragione o meno.”

La Tittocchia però non è convinta e ribadisce che lei non mette in dubbio il fatto che Kikò possa piacere a una donna di 30 anni ma in questo caso non crede che piaccia ad Ambra.

A benedire invece la coppia ci pensa Taylor Mega: “Sono bellissimi insieme” ha detto la influencer anche lei protagonista di Pomeriggio Cinque oggi.