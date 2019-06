Antonella Lo Coco bacio alla sua fidanzata e annuncio delle nozze a All Together Now

Ieri sera, giovedì 6 giungo 2019, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Tante le emozioni nel corso della serata ma sicuramente la sorpresa fatta ad Antonella Lo Coco è rimasta nel cuore di tanti. La cantante lanciata da X Factor sta per sposarsi. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice del programma tv: “C’è qualcuno nel muro al quale vorrei fare davvero tanti tanti auguri: Antonella Lo Coco si sposa”. Dopo gli auguri di Michelle, alcune cantanti del muro di All Together Now iniziano a cantare, compresa la Lo Coco che viene interrotta da una sorpresa inaspettata. Quale? Continuate a leggere.

All Together Now, sorpresa per Antonella Lo Coco: nel muro arriva la fidanzata

Mentre Antonella Lo Coco canta sul ‘suo piano’ del muro avanza Elisa, la sua fidanzata. La ragazza raggiunge Antonella che non si aspettava una sorpresa del genere. Visibilmente emozionata e senza parole, Antonella Lo Coco bacia la sua fidanzata che molto presto sposerà. “Ce l’avete fatta a farmi questa sorpresa, aiuto!” afferma la cantante. Un momento davvero emozionante per All Together Now che ha commosso tutti i cento giudici del muro e persino la conduttrice Michelle Hunziker che ha anche voluto dire la sua.

Antonella Lo Coco si sposa con Elisa, Michelle Hunziker zittisce tutti: “Dovete essere felici, è importante comunicare che l’amore non ha categoria”

“Noi vogliamo veramente farti tutti gli auguri del mondo. Voi dovete essere felici, ma felici proprio” afferma la conduttrice di All Together Now tra gli applausi del pubblico e del muro. “Molti a casa o comunque qui in studio magari si sono stupiti. Ma perché noi viviamo ancora in una società in cui siamo talmente abituati, ci hanno insegnato che quando qualcosa è diverso… Non ce la facciamo perché è una società ancora piena di cliché e quindi noi ci incagliamo in una cosa: nel pregiudizio. E noi qua ad All Together Now, invece, questa parola la abbiamo bandita. Da noi è importante comunicare che l’amore non ha categoria, l’amore ha tanti colori come la musica. Auguri Antonella ed Elisa!” afferma Michelle Hunziker.