Ilaria D’Amico e Gigi Buffon in spiaggia per la prova costume e quella del feeling di coppia (Foto)

L’estate è già arrivata per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico anche e per la bella giornalista sportiva la prova costume non è totale (foto). Tra la rivista Nuova e Diva e Donna le foto della coppia con i figli di Ilaria; tutti in spiaggia sotto il sole e già più rossi che abbronzati. Il portiere non ha alcun problema a mostrarsi in costumino dal colore che abbaglia, lei invece resta sempre in pantaloncini. Il dettaglio non sfugge di certo a chi vorrebbe le vip sempre in dolce attesa ma al momento non sembra che Ilaria D’Amico sia incinta, anche lei piuttosto in gran forma come sempre. Si divide tra le coccole a Gigi Buffon e gli abbracci caldi al loro piccolo Leopoldo Mattia. In cerca di attenzioni c’è anche Pietro, il primogenito della giornalista nato dal legame con Rocco Attisani. Le foto piene di feeling e d’amore di Buffon e Ilaria D’Amico arrivano proprio al momento giusto, subito dopo il selfie social di Alena Seredova.

ILARIA D’AMICO E GIGI BUFFON AL MARE TRA COCCOLE DI COPPIA E AI FIGLI

L’ex moglie di Buffon e splendida modella ha mostrato ancora una volta a tutti il suo umorismo e la sua classe. Un cartellone pubblicitario dei sottaceti D’Amico è stato il mezzo per togliersi dalla scarpa un altro sassolino (se avete perso la foto rimediate cliccando qui).

Giallo fluo gli slip di Gigi Buffon, sempre elegante in spiaggia la D’Amico con i suoi lunghi capelli sciolti, gli immancabili occhiali da sole e il sorriso di chi sembra sempre avere tutto sotto controllo. La coppia è ancora una volta a Marina di Massa, un posto che adorano. Chissà quale sarà la prossima scelta di Gigi dopo aver salutato il Paris Saint-Germain, resterà più vicino alla sua famiglia allargata?