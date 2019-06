Dopo il Grande Fratello 16 Erica e Gaetano si sono lasciati? Le news

Il Grande Fratello 16 è terminato con la vittoria di Martina Nasoni ma sono tante le cose che i fan del reality show condotto da Barbara d’Urso vorrebbero ancora sapere. Per esempio, quest’anno nella casa sono nate davvero tante storie d’amore. Ma adesso che le porte del GF si sono chiuse, i concorrenti hanno avuto delle occasioni per vedersi e stare insieme? Una delle coppie su cui ci sono più dubbi è quella formata da Erica e Gaetano. I tanti telespettatori del programma di Canale 5 si sono affezionati alla coppia nata all’interno della casa più spiata d’Italia e adesso vogliono sapere come va tra la Piamonte e Arena. A rispondere ai dubbi è la stessa Erica. Vediamo che cosa ha dichiarato e quali sono le ultime news su questa coppia.

Erica parla di Gaetano dopo la fine del Grande Fratello: sono riusciti a vedersi fuori dalla casa?

Erica Piamonte decide di utilizzare il suo profilo Instagram per poter rispondere ai dubbi e alle mille domande dei fan sul suo rapporto con Gaetano Arena al termine del Grande Fratello 16. “Ragazzi, per quanto riguarda Gaetano, la situazione è che dopo la finale non siamo riusciti a vederci, anche se ci siamo sentiti ovviamente“ sono state le parole della gieffina per i suoi followers di Instagram. “Quindi non è successo niente per poter trarre conclusioni affrettate, come purtroppo è stato fatto da alcuni” chiarisce Erica.

GF 16, Erica Piamonte non ha ancora visto Gaetano ma fa intendere che vorrebbe incontrare Arena

Dunque, dalle parole di Erica Piamonte è chiaro che non c’è stata ancora occasione per lei e Gaetano Arena di rivedersi dopo la fine del reality show condotto da Barbara d’Urso. Erica però aggiunge un dettaglio: “Attendere prego”. Queste ultime parole della gieffina fanno ben sperare i fan della coppia e lasciano intendere che molto presto ci sarà finalmente occasione di rivedere Gaetano. Possiamo dunque escludere che Erica e Gaetano si siano lasciati ma che, anzi, appena terminati tutti i loro impegni lavorativi si rivedranno.

Non ci resta che aspettare che Erica e Gaetano si rivedano. Solo allora capiremo se l’inizio della storia d’amore nata all’interno della casa del Grande Fratello 16 è destinata a proseguire anche al di fuori del reality show.