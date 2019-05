Gf 16 news: Erica e Gaetano teneri baci a tavola, è arrivato il perdono?

Dopo il confronto subito dopo la diretta di lunedì e la questione dei ‘dettagli intimi’ sembra essere tornato il sereno nella casa del Grande Fratello 16 tra Erica e Gaetano. Tra i due baci e coccole: queste le ultime news dalla casa del Grande Fratello 16 dove sembra stia nascendo una nuova coppia… I due concorrenti si trovano in cucina, lei è seduta a tavola e lui va da lei a darle dei dolci baci sulla bocca. Si abbracciano e si accarezzano teneramente mentre aspettano che la pizza esca dal forno per magiare. Nonostante Gaetano aveva deciso di allontanarsi da Erica e, nonostante la sfuriata di Barbara d’Urso, i due adesso sono di nuovo vicini e da quello che abbiamo visto sembra proprio che possa diventare una cosa seria.

CLICCA QUI per vedere il video.

Grande Fratello 16, Erica e Gaetano di nuovo vicini: lui pensa ancora di lasciare il gioco nonostante i baci?

Ricordiamo però che Gaetano aveva pensato di lasciare la casa del Grande Fratello 16. Preso da un momento di crisi, dovuto senz’altro a tutti gli episodi a lui legati, il concorrente della sedicesima edizione del Gf sembrava aver nutrito il pensiero di abbandonare il reality show di Canale 5. Gaetano ha poi deciso di rimanere nella casa più spiata d’Italia ma il suo umore ha preoccupato gli altri inquilini tanto da mandarlo direttamente in nomination. Il bel gieffino potrebbe aver cambiato idea dopo aver pensato di riavvicinarsi a Erica? Potrebbe esserci dietro una qualche strategia? Non in pochi lo pensano effettivamente.

Grande Fratello 16, Gaetano e la ritrovata serenità con Erica: per il popolo del web è uno stratega

La ritrovata serenità con Erica ha portato il popolo del web a definire Gaetano come un calcolatore e uno stratega. La troppa vicinanza alla concorrente e l’inizio di quella che sembra essere una love story salveranno Gaetano? Ma a questo punto saranno i telespettatori del Grande Fratello a decidere le sorti del concorrente.

Gaetano merita di restare all’interno della casa del Grande Fratello 16 oppure deve uscire? Cosa ne pensa Erica di tutta la questione? Non ci resta che aspettare la puntata del noto reality show di lunedì 20 maggio 2019, in diretta in prima serata su Canale 5, con la conduttrice Barbara d’Urso, per scoprirlo.