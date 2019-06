Daniele Dal Moro sta con Martina Nasoni per i soldi vinti al GF? La risposta di lui

Il Grande Fratello 16 è finito da appena qualche settimana eppure si parla ancora dei concorrenti. Protagonista, questa volta, è Daniele Dal Moro. All’interno della casa più spiata d’Italia, il ragazzo era molto vicino a Martina Nasoni, visibilmente cotta di lui. Tra i due però la cosa sembrava non funzionare, tanto che Martina era molto delusa. Da quando però la Nasoni ha vinto il GF, gli utenti social hanno notato che Martina e Daniele stanno spesso insieme. Proprio da qui partono le accuse nei confronti di Dal Moro. Daniele sta con Martina solo per i soldi che lei ha vinto al Grande Fratello?

Daniele Dal Moro con Martina Nasoni per soldi? Ecco che cosa ha detto l’ex concorrente del GF

Sul web, Daniele Dal Moro è stato accusato di essere un montato in quanto figlio di un politico ma non solo. Daniele sarebbe molto vicino a Martina Nasoni in quanto lei ha vinto 100mila euro al Grande Fratello 16. La risposta social di Daniele non si è certo fatta attendere. Vediamo come ha risposto l’ex concorrente del reality show di Canale 5. “Se rubo 100.000€ in realtà me ne restano 99.700€ perché per ora cene e benzina li pago io” ha scritto Dal Moro in una stories per poi proseguire ancora. “Però grazie per far sì che io non perda il focus della situazione” continua.

Daniele Dal Moro risponde alle accuse e si fa una risata: le sue parole e il ringraziamento ai sostenitori

Ogni volta che legge questo genere di cose, Daniele Dal Moro si fa una risata, così afferma in una successiva storia su Instagram. “Ogni tanto nella vita far valere il proprio pensiero davanti a chi ti vuol far passare per una persona che non sei si chiama volersi bene! E io non mi sono voluto bene per troppo tempo“ afferma ancora Daniele. Dal Moro passa poi a ringraziare i fan per il supporto e l’affetto che dimostrano ogni giorno nei suoi confronti.

Nessuna parola però su Martina Nasoni e il suo rapporto con la giovane vincitrice del GF. Cosa ne pensate voi di questa storia? Daniele è davvero vicino a Martina per soldi?