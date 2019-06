GF 16 news, Martina delusa da Daniele chiude con lui: “Non lo sento mio”

Manca ormai davvero poco alla finale della sedicesima edizione del Grande Fratello e, all’interno della casa più spiata d’Italia si inizia a pensare al futuro. Dopo Francesca e Gennaro, anche Martina, infatti, pensa a cosa succederà una volta che il reality show sarà finito e il suo pensiero va a Daniele. La piccola di casa è rimasta profondamente delusa dal concorrente e non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Martina ne parla con Francesca: “Oggi come oggi non me ne frega un c***o”. Il comportamento di Daniele sembra aver scosso davvero la ragazza con il cuore di latta.

GF 16 ultime, Martina si sfoga con Francesca: fine dell’interesse per Daniele?

“Fuori da qui ognuno per la strada sua” afferma Martina parlando di Daniele. “Non ho voglia proprio di mettermi in contrasto con nessuno, né con lui né con nessun altro. Me ne voglio andare da qui nella maniera più serena del mondo” afferma la gieffina. “Tanto poi ognuno per la strada sua, ognuno per i c***i suoi perché hanno dato fastidio, nel corso del tempo, tante cose di lui” si sfoga ancora Martina. La giovane concorrente del Grande Fratello 16 sembra davvero non essere più interessata a Daniele ma sarà davvero così o è solo stanca del comportamento del ragazzo? A dire la sua c’è Francesca De André che, probabilmente, ha colto in pieno: “Sembra che tu ti voglia convincere che non ti interessa Marti”.

Grande Fratello 16, Martina non si è affezionata a Daniele? Francesca: “Stai negando a te stessa”

“Mi sono affezionata a questa persona. Ma di cosa?” fa Martina. “A cosa? All’aria mi affeziono? Fra, che c’è stato?” chiede poi alla De André. Francesca cerca di far ragionare Martina ed è fermamente convinta che la ragazza si sia davvero affezionata a Daniele: “Lo stai negando a te stessa”. Martina risponde così: “Per affezionarmi a una persona la devo sentire mia. Io questo ragazzo non lo sento mio”. La De André continua a far ragionare la ragazza affermando che però per un bel pezzo ha voluto sentirlo suo.

Nonostante le parole della sua compagna d’avventura, Martina sembra essere davvero convinta a non tornare sui suoi passi riguardo al rapporto con Daniele. La concorrente del GF 16 ha davvero perso interesse? O Francesca De André ha ragione?