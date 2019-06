Martina e Daniele sono o non sono una coppia? Da Dipiù la foto del bacio

Dopo la finale del Grande Fratello 16 i fans di Martina Nasoni cercano di capire se alla fine, la bella vincitrice del reality, abbia in qualche modo potuto chiarirsi con Daniele dal Moro, il ragazzo che tante le piaceva. In casa, per una serie di motivi, i due non hanno potuto conoscersi come forse avrebbero voluto…In questi giorni Daniele e Martina sono stati avvistati spesso insieme tanto che il concorrente è stato persino accusato di essersi avvicinato a Martina per la sua vincita di 100 mila euro. Ovviamente Daniele, che non ha nessun problema economico, anzi, ha sbottato sui social, allontanando queste accuse. E nel frattempo dalla rivista Dipiù, è arrivata una foto molto particolare che sembra mostrare i due ragazzi molto vicini…E’ la foto di un bacio? Difficile a dirsi anche se lo scatto sembrerebbe davvero mostrare i due ragazzi mentre si cambiano un tenero bacio. La cosa particolare è che la foto, come si evince dai vestiti che i due ragazzi indossano, è stata scattata la sera della finale del Grande Fratello 16, e forse questo è l’unico motivo che ci lascia pensare che forse quello fotografato è solo il bacio di due amici…

GRANDE FRATELLO 16 NEWS: MARTINA NASONI E DANIELE SONO UNA COPPIA?

Come potrete vedere Martina e Daniele indossano gli stessi vestiti della finale, come si vede anche in questa foto. Lui la camicia bianca e i pantaloni scuri, lei il vestito nero che sfoggiava mentre Barbara d’Urso la proclamava vincitrice della 16esima edizione del Grande Fratello.

I fans della coppia continuano a sperare che tra di loro fuori dalla casa nasca una bella storia d’amore. Martina, avrebbe rivelato ai giornalisti della rivista Dipiù che pubblica queste foto, che Daniele ha molto da farsi perdonare visto come si è comportato nella casa. Ma lei è pronta a conoscerlo…

Martina e Daniele avranno tutto il tempo che desiderano per conoscersi, pare che il bel veneto le abbia anche presentato i suoi genitori. Sarà vero?