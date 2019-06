Carlotta Mantovan gioca al parco con Stella che è sempre più simile a Fabrizio Frizzi (Foto)

Non potremo mai dimenticare Fabrizio Frizzi e come potrebbe mai farlo Carlotta Mantovan e con lei la loro bambina, la piccola Stella (foto). E’ passato più di un anno e sembra sia accaduto tutto ieri ma Carlotta è sempre stata molto forte e al parco con Stella sono tutti per lei i sorrisi. La piccola Frizzi ha compiuto a maggio 6 anni, lei è tutto per la sua mamma perché è troppo grande l’assenza di Fabrizio. Insieme giocano e si divertono e la bimba somiglia sempre di più al suo papà. E’ minuta la dolce e bella Mantovan ma è energica, forte, capace di superare la perdita del marito senza perdere la serenità e il sorriso per sua figlia. Sorride al parco in un pomeriggio come tanti. In una sua rara intervista ha confidato che Stella per lei è la sua vita, che tutto il resto è importante ma che sua figlia è sua figlia. Poche parole ma che fanno ben capire tutto, tutto il senso della sua esistenza. In tenuta sportiva, capelli legati e con il sorriso più dolce si diverte con lei.

CARLOTTA MANTOVAN CON LA PICCOLA STELLA AL PARCO

“Ho un fortissimo istinto materno e ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre. I miei genitori ogni tanto vengono da Mestre a trovarci e mi danno una mano. Quando alzo la bandierina e chiedo aiuto, loro ci sono” ha confidato in una delle sue rarissime interviste.

Non toglie la fede, non potrebbe farlo, sarà eterno l’amore che prova per Fabrizio Frizzi, anche se un giorno dovesse arrivare qualcun altro nella sua vita. L’abbiamo vista in Portobello accanto ad Antonella Clerici e fino a fine giugno sarà impegnata con Tutta salute su Rai 3 accanto a Michele Mirabella, poi dal primo luglio e per tutta l’estate la vedremo ancora in video con il meglio del programma. Nella sua vita ci sono anche gli amati cavalli, anche loro sono la sua forza, una passione che sia lei che Fabrizio hanno trasmesso alla loro bambina, un modo per restare sempre con lui.