Ultimo non è più single? La fidanzata di Niccolò Moriconi è tornata

Ultimo, alias Niccolò Moriconi, è uno degli artisti più amati dal pubblico negli ultimi anni, soprattutto da quello femminile che non sappiamo se sarà felice di questa nuova notizia. Quale? Il cantante de Il ballo delle incertezze non è più single e la sua nuova fiamma non sarebbe così nuova! Ricordiamo tutti l’esibizione di Ultimo al Festival di Sanremo di quest’anno dove ha incantato i fan con I tuoi particolari. Quel brano era per la sua ex fidanzata e parlava della fine della loro intensa storia d’amore. Nelle ultime ore però proprio la sua ex che risponde al nome di Federica è di nuovo al fianco di Ultimo. Un ritorno di fiamma per il giovane cantante. Niccolò avrà riconquistato la sua bella Federica grazie al suo ultimo cd quasi del tutto interamente dedicato alla fidanzata?

Ultimo ritorna con la sua ex fidanzata Federica: il legame profondo tra i due

Certo è che già quando si erano lasciati, Ultimo ha sempre confessato di provare dei sentimenti speciali per quella che era la sua ex fidanzata Federica. Nonostante i due avessero messo il punto alla loro relazione, il cantautore, anche nelle numerose interviste rilasciate, sembrava ancora preso dalla ragazza, c’era ancora un legame. Di questo se ne sono accorti anche i numerosi fan di Ultimo che oggi ne hanno la conferma. Sì perché ormai sembra proprio non essere più un mistero. Ultimo e la sua Federica sono tornati insieme, hanno chiarito la loro situazione, così come riporta Chi.

Ultimo ritorna con Federica ma Fiorello aveva già previsto tutto: ecco cosa è successo

A vederci lungo, non troppo tempo fa, era stato però Fiorello. Ultimo è stato ospite de Il Rosario della sera. Proprio qui, Fiorello ha cercato di mettere, in qualche modo, in difficoltà il cantautore battendo più volte sulla sua situazione amorosa ma non solo. Fiorello insisteva proprio sulla ex fidanzata di Ultimo Federica chiedendo all’artista di avvisare tutti quando tornerà con lei. Da lì il gossip non si è fermato, tutt’altro. Il chiarimento tra Ultimo e la sua ragazza è ormai ufficiale e adesso i fan aspettano anche delle nuove canzoni d’amore, visto che il cantautore potrebbe ispirarsi ancora una volta alla sua Federica!

