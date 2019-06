Iannone bacia i piedi a Giulia De Lellis, Stefano De Martino risponde con quelli di Belen (Foto)

I mesi più caldi dell’estate si annunciano roventi e se ormai è certo che Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono una coppia, le immagini del pilota che bacia i piedi alla influencer è certo che non sono piaciute a tutti (Foto). L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è pazza d’amore per il suo bel pilota e dopo aver atteso con lui di svelare il loro amore al mondo intero adesso recupera il tempo perso pubblicando sui social anche un video che per qualcuno avrebbe anche potuto evitare di mostrare. La coppia è rilassata in piscina, Andrea Iannone legge con attenzione qualcosa sul cellulare, Giulia De Lellis distesa lo accarezza con il suo piede che poi lui bacia più volte. Gesti molto intimi che ha più di una persona hanno dato fastidio. Dovrebbero essere un po’ più riservati? “Eravamo lì, così…” commenta la De Lellis ma baci e carezze hanno scatenato gli immancabili commenti negativi. Non finisce qui perché ai più attenti sorge un dubbio quando Stefano De Martino ha pubblicato dopo poco i piedi della splendida Belen: solo una coincidenza o è una risposta all’ex di sua moglie? Una sfida a favore dei feticisti ma non finisce qui.

GIULIA DE LELLIS MOSTRA IL VIDEO CON IANNONE E I PIEDI NON LI GRADISCONO TUTTI SU INSTAGRAM

“Ma è necessario mettere anche il momento in cui si limona i piedi, che schifo…” scrive una follower mentre altri si chiedono come facciano a stare insieme. Ovvio che la maggior parte dei fan siano dalla loro parte e commentino con auguri e cuori.

C’è altro però perché sembra che tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone non sia finita nel migliore dei modi, si intuisce dalla nuova risposta che Cecilia Rodriguez ha dato sulla coppia Giulia – Andrea. Leggi qui i commenti poco carini di Cecilia Rodriguez sulla nuova coppia dell’estate.