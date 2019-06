Ilaria D’Amico e Gigi Buffon prova costume all’Isola d’Elba, la passione è sempre la stessa? (Foto)

Cinque anni fa le prime foto di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon insieme, nello stesso momento prova costume e scoop per la nuova coppia che bruciava di passione (foto). Estate 2019 e la prova costume ovviamente Ilaria D’Amico la supera ancora una volta ad occhi chiusi, ma la passione è sempre la stessa? La rivista Chi promette siparietti bollenti in alto mare anche questa estate. La coppia è al largo e anche distanti dalla riva i paparazzi sanno sempre come pizzicarli. Sono all’Isola d’Elba e tra il sole preso in barca e la pausa sulla spiaggetta, anzi sui sassi, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon confermano il loro grande amore. La giornalista sportiva è così attenta al suo compagno che controlla anche se ha qualche brufoletto da far sparire; scene normali ma molto distanti dalla vera passione di un tempo, anche questo è normale, il tempo passa e tutto un po’ si trasforma. Ciò che conta e che tra Buffon e la D’Amico sia davvero un grande amore, perché dietro c’è stata anche tanta sofferenza, ferite da guarire.

GIGI BUFFON E ILARIA D’AMICO ANCHE QUESTA ESTATE 2019 REGALANO I LORO SIPARIETTI IN BARCA

L’ex portiere della Juventus ha giocato un anno al Paris Saint Germain poi ha rifiutato il rinnovo dicendo di volere altre emozioni. Il loro anno di coppia e famiglia è stato un po’ complicato, lei ha fatto da pendolare con i suoi figli e i figli di Buffon tra l’Italia e la Francia.

Si dice che Buffon potrebbe tornare per il suo ultimo anno bianconero ma intanto tra l’Elba e l’Argentario ritrova ancora una volta se stesso con la sua compagna che sfodera bikini e costumi interi già visti ma sempre di grande effetto.