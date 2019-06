Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià: la certezza di Giada che dice la sua sui social

Ultime news dal mondo di Uomini e Donne che si mescola a quello di Temptation Island. Come saprete infatti Manuel Galiano, prima di approdare a Uomini e Donne era stato anche uno dei tentatori della passata edizione di Temptation, dove tra le altre, ha conosciuto anche Giada, fidanzata di Francesco. La Giovannelli ha quindi voluto dire la sua su tutta la storia che accende il gossip dell’estate. Manuel Galiano ha tradito o non ha tradito Giulia Cavaglià? Stando alle parole di Giada non ci sarebbero dubbi in merito. Giada dice di avere le prove e aggiunge anche altri dettagli spiegando che di solito non ama molto parlare di queste cose, ma di fronte a una persona come Manuel, che tra l’altro tratterebbe malissimo le donne, a suo dire, non può tacere.

GIADA GIOVANNELLI SUI SOCIAL: MANUEL HA TRADITO GIULIA, NON CI SONO DUBBI

Ecco le parole di Giada da Instagram:

Sapete che io non mi metto in mezzo su altre situazioni, però una cosa la devo dire dopo quello che ho saputo. Manuel ha tradito Giulia, sapete che era con noi a Temptation. Io non ci sono mai andata d’accordo, stavo per litigare pesantemente con una persona così, è una persona arragonte, pensa di sapere tutto lui. Pensa di fare l’uomo, ma è un bambino. E’ una persona che non ha nemmeno rispetto delle donne secondo me, e si è visto. Questa cosa dovevo proprio togliermela. Dopo questo ho avuto la conferma che avevo ragione. E’ una brutta persona, proprio povera dentro. Sono stufa che certe persone che non hanno i valori pensano di prendere per il cu*o tutti. E’ normale che smentisca, ma io ho la certezza.

Giada non ha pubblicato nessuna prova che possa dimostrare quello che dice, ossia il tradimento di Manuel. In queste ore anche Giulia ha detto la sua suo social spiegando che non sta passando un bel momento ma questo ovviamente non significa che si strappa i capelli, anzi. Ieri sera l’abbiamo vista scatenarsi con i suoi amici a una festa. Il chiarimento con Manuel? Magari arriverà nelle prossime ore visto che tra due giorni dovrebbero festeggiare il loro primo mese d’amore.