Antonella Clerici dopo la delusione è dolce la consolazione con Vittorio Garrone a Portofino (Foto)

Che Antonella Clerici sia fuori dai palinsesti Rai non è ancora ufficiale ma sembra che sia questa l’a­­­ssurda decisione presa nei confronti della conduttrice che in tutta risposta continua a sorridere perché sono ben altre le cose importanti della vita (foto). La rivista Vero ha pubblicato le foto di Antonella Clerici e Vittorio Garrone a Portofino, belli e innamorati sotto il sole. I baci rubati mostrano la felicità della coppia, niente può scalfire la loro serenità. Certo se tra pochi giorni durante la conferenza stampa verranno confermate le anticipazioni sull’assenza totale della Clerici nei prossimi programmi tv sarà un dispiacere per tutto il pubblico che da sempre segue l’ex padrona di casa de La prova del cuoco. Lei ovviamente conosce già la verità e forse non a caso nelle ultime ore ha mostrato nelle sue Storie di Instagram due dei ragazzi dell’ultima edizione di Sanremo Young. Sono Giuseppe Ciccarese e Halien, entrambi con due brani per l’estate già pubblicati.

LE FOTO DI ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE A PORTOFINO

E’ in gran forma la Clerici come avevamo già avuto modo di ammirare nelle sue ultime prime serata su Rai 1, sia dall’Arena di Verona che da Genova. Un po’ di chili persi, complice anche la lontananza dai fornelli de La prova del cuoco. L’amore l’ha resa più bella ma anche la scelta di lasciare Roma per vivere in un altro mondo, nella villa immersa nel fantastico bosco.

Sole, mare e angoli romantici e se non li mostra la rivista Vero ci pensa la conduttrice a incantare con le sue foto i video. I dirigenti di Viale Mazzini non hanno deluso solo lei ma tutto il suo pubblico. Non ci sarà la terza edizione di Sanremo Young né il nuovo programma in prime time che già incuriosiva. E’ solo una indiscrezione ma sembra sia già realtà.