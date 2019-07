Susanna Petrone e Marco Cipriano, matrimonio da favola a Positano per la showgirl e il top manager (Foto)

Matrimonio super lusso per Susanna Petrone e Marco Cipriano, lei è la showgirl Mediaset di Guida al Campionato, lui il top manager amministratore delegato di Sciuker Frames (foto). Magari non avevano bisogno di presentazioni ma aggiungiamo anche che la Petrone è l’ex fidanzata di Marco Borriello, questo per chi segue il gossip è un dettaglio importante. Fatte le presentazioni passiamo alla cerimonia da favola di Susanna e Marco, nozze da mille e una notte perché la location scelta è Positano e la Costiera Amalfitana è uno spettacolo in ogni suo angolo ma Positano lo è ancora di più. Cerimonia religiosa, festa scatenata con gli amici dopo una cena meravigliosa con vista mozzafiato e ovviamente tra gli invitati gli immancabili vip. Tra tutti Veronica Maya, damigella della sposa, anche lei in abito verde come richiesto alle altre amiche più care.

Romantica e unica la cornice scelta per il sì e abiti da favola anche per gli sposi. Per Susanna Petrone un abito da sposa tutto in pizzo ma con un’ampia gonna aperta sul davanti e con uno strascico impreziosito da ricami. La Petrone non ha cambiato abito per la festa ma ha tolto l’ampia gonna lasciando l’abito di pizzo aderente, una trasformazione che l’ha resa ancora più sexy. Anche lo sposo non ha cambiato tutto l’abito ma solo la giacca.

Evidente l’importante scollatura per sposa ma anche la gioia del suo sì al fidanzato. A 36 anni la bella showgirl ex fidanzata di Marco Borriello ha coronato il suo sogno d’amore sposando il suo Marco. Dopo il sì festa per tutti in uno degli hotel più esclusivi della Costiera Amalfitana e anche qui tutto è riuscito alla perfezione. Tra gli amici degli sposi anche Aida Yespica e Carolina Marconi. Auguri alla nuova famiglia.