Cristian Imparato torna single: fine della storia con Davide Vitale

Abbiamo conosciuto Cristian Imparato, prima bambino a Io Canto, e poi cresciuto nell’ultima edizione del Grande Fratello. Appena qualche ora fa, il giovane cantante ha deciso di informare i suoi numerosi fan presenti sui social network della fine della sua relazione con Davide Vitale. Cristian Imparato ha pubblicato un post con uno scatto proprio insieme al suo ormai ex fidanzato. Imparato però non si è limitato a questo, anzi. Ha voluto dedicare a Vitale molte parole di stima che hanno particolarmente colpito il popolo del web. Vediamo insieme che cosa ha scritto Cristian Imparato per annunciare la fine della relazione.

Cristian Imparato e Davide Vitale si sono lasciati: lungo post social dell’ex gieffino

“Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione” ha iniziato così Cristian Imparato. “Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano più di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni e sani rapporti” ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello. “Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o media, visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto, anche se per poco tempo, una persona splendida, leale e vera al mio fianco come Davide” afferma poi Imparato che non nega il bene che prova nei confronti di Vitale a cui augura il meglio.

Davide Vitale risponde alle parole di Cristian Imparato: il popolo del web si divide

Alle forti e inaspettate parole di Cristian Imparato hanno risposto davvero molti utenti social, tra cui lo stesso Davide Vitale. “Sei speciale. Ti vorrò bene sempre anch’io” ha scritto l’ex di Imparato. L’annuncio di Cristian ha però diviso il popolo del web. Se da un lato c’è chi sostiene il cantante di Io Canto, dall’altro c’è chi non ha mai creduto alla storia d’amore. Tra i commenti c’è, infatti, anche chi afferma che la relazione è durata giusto il tempo di poter fare delle foto insieme, in piscina o a letto e per poter rilasciare qualche articolo.

E voi da che parte state?