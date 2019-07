Laura Chiatti e Marco Bocci brindano al loro anniversario di matrimonio (Foto)

Meravigliosi Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano l’anniversario di matrimonio, il quinto anno dal giorno del loro sì e sono sempre innamoratissimi, anzi se è possibile sono ancora più uniti (foto). 36 anni lei, 40 lui e il 4 luglio di 5 anni fa sono diventati marito e moglie ma anche una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Due figli belli come loro, Enea e Pablo, tante dediche romantiche scritte sui social e ovviamente per l’occasione non potevano mancare nuove dichiarazioni, dolcissime. Ieri non hanno potuto festeggiare l’anniversario di nozze insieme, erano distanti ma sia Marco Bocci che Laura Chiatti hanno pubblicato le foto dell’amore e le dediche che tutti vorrebbero ricevere. “Oggi sono 5 anni – ha scritto la splendida attrice sul suo profilo Instagram aggiungendo – Magari tra 50 anni ci scegliamo di nuovo”. Non ha atteso molto Bocci prima di rispondere alla moglie con un’altra foto e “I cinque anni, quelli belli, quelli che non si dimenticano. Happy five amore mio… Ovvio che ci riscegliamo, ti costringo”.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO SEMPRE PIENO D’AMORE PER MARCO BOCCI E LAURA CHIATTI

In tanti hanno fatto gli auguri ai due attori ripetendo che sono davvero una coppia stupenda e non c’è dubbio che lo siano e non solo per la bellezza. Straordinario il loro modo di coccolarsi e difendersi sempre, di emozionarsi per le piccole cose, di costruire insieme ogni pezzo della loro vita. Non pubblicano scatti sui social per ostentare ma per amore, fieri e orgogliosi di quanto sono stati in grado di costruire.

Le foto del matrimonio di Laura e Marco

Con loro ci sono sempre i piccoli Enea e Pablo e non mancano gli amici e la famiglia. Tra i tantissimi messaggi ricevuti con gli auguri per un felice anniversario spicca quello di Irene Capuano, la moglie di Francesco Arca, ex di Laura Chiatti. Anche la loro amicizia è straordinaria, sentimenti e legami di cui non sono capaci tutti.