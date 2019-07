Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani bellissimi e innamorati sulla spiaggia sbandierano il loro amore (Foto)

Anche Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani si lasciano andare su Instagram alle dichiarazioni d’amore e alle foto che mostrano la passione e il legame che li unisce (foto). Fidanzati da un anno festeggiano in spiaggia l’amore che prosegue a gonfie vele. L’ex velina bionda di Striscia la notizia e l’immobiliarista milanese fanno sul serio e a metà tra il romanticismo e il brutto periodo trascorso, Maddalena scrive di loro due. Viani è arrivato nella vita della Corvaglia ben dopo la fine del matrimonio con Stef Burns, dopo la favola d’amore andata in frantumi ma che ha dato via alla loro meravigliosa bimba. Come sempre Maddalena Corvaglia in bikini è un vero schianto e stretta a lui sul bagnasciuga si gode la sua estate più bella. Con i bicchieri colmi di bollicine brindano al loro primo anno d’amore e alle prime vere dichiarazioni. Ormai non hanno dubbi che la loro sia una storia importante.

MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI IN VACANZA INSIEME PIU’ FELICI CHE MAI

Fisico scolpito per entrambi ma Maddy è incantevole, senza un filo di trucco, bellissima, torna a casa e sceglie le immagini più dolci e scrive: “Non amo le sviolinate, le frasi smielate, le autocelebrazioni e le ostentazioni”, scrive ai follower. “Ma quando in un momento triste e buio della vita, si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare… si può solo ringraziare il cielo. È facile essere circondati d’amore quando si è forti e si è in grado di dare agli altri. Ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero…”.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI MADDALENA CORVAGLIA E BURNS

Breve la risposta di Viani ma perfetta: “Semplicemente… ti amo”. #donnaspeciale #donnaunica #meravigliosa #spiritosa #intelligente #vitamia gli hashtag che aggiunge e non ha di certo bisogno di dire altro, ha detto tutto, hanno detto tutto.

