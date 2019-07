Belen Rodriguez e Stefano de Martino che bacio al tramonto sotto il cielo di Ibiza (VIDEO)

Avranno anche migliaia di commenti con critiche ma altrettanti sono pieni di cuoricini, sole cuore amore. Stefano de Martino e Belen Rodriguez continuano a far sognare se è vero che le offese degli odiatori seriali arriveranno sempre, è anche vero che non mancano i grandi appassionati delle storie d’amore che fanno battere il cuore. Belen e Stefano sanno come conquistare l’affetto di chi segue questa bellissima storia e ieri hanno postato un dolcissimo video. Un bacio sulla barca, al tramonto sotto il cielo di Ibiza mentre ci si muove verso la linea dell’orizzonte, tra le onde. Con l rumore del mare, con la calda luce del sole che sta andando via. Cosa altro si potrebbe volere dalla vita? “Sopra ogni cosa” scrivono sia Stefano che Belen. I due sempre più uniti hanno postato sui loro rispettivi profili Instagram lo stesso video, con la stessa dedica. Un amore ritrovato che procede a gonfie vele quindi quello tra Belen e Stefano anche se negli ultimi giorni qualche malpensante aveva persino provato a parlare di crisi.

E come non farvi sognare con questo video che ha raggiunto migliaia di visualizzazioni e tanto piace a chi segue questa coppia?

BELEN E STEFANO DE MARTINO BACIO SUL MARE A IBIZIA: IL VIDEO

Stefano e Belen si lasciano travolgere dalla passione e poi insieme si fanno ammaliare dallo spettacolo del sole che tramonta.

L’amore sopra ogni cosa, Belen e Stefano sopra ogni cosa, una famiglia che torna a essere tale. Il piccolo Santiago felice di poter riavere la sua mamma e il suo papà questa volta insieme, non solo complici come genitori ma anche come amanti, come amici, come marito e moglie. E chi ama questa coppia continua a sognare di vedere di nuovo Belen in abito da sposa, per rinnovare quelle promesse che per qualche tempo, sono state infrante. Succederà?