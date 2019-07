Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi con le figlie in vacanza, nuovo bikini rosso fuoco per lei (Foto)

Tutti insieme in piscina e Michelle Hunziker in bikini rosso fuoco è perfetta (foto). E’ tempo di vacanze per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che con le loro piccole Sole e Celeste trovano il modo perfetto per rilassarsi in un resort a Brescia. Con la famiglia al completo e la tata che da sempre segue le piccole di casa, i cagnolini e tutta la bellezza possibile. Non manca davvero niente alla felicità della showgirl e conduttrice che inoltre a 42 anni può vantare un fisico anche più tonico rispetto al passato. Di certo gli anni che passano e le gravidanze cambiano il corpo di una donna, da un po’ di anni la Hunziker ha anche cambiato dieta, prima non mangiava carne e altro, adesso mangia di tutto. Il suo segreto è non solo nella mente ma anche nel praticare da sempre sport.

MICHELLE HUNZIKER IN BIKINI ROSSO BELLISSIMA IN UN RESORT A BRESCIA

Sole e Celeste hanno 5 e 4 anni, con loro si diverte tanto anche in acqua, è anche questo è un modo per tenersi sempre in forma. Nuota e non smette mai di guardarsi intorno per controllare che sia tutto perfetto. Dopo la nuotata appare come una sirena e intanto arriva subito Tomaso per porgerle l’accappatoio.

Bellissima anche acqua e sapone, la sua semplicità da sempre conquista tutti. Alla rivista Oggi ha commentato: “Per anni noi donne abbiamo pensato che per essere credibili dovevamo nascondere la bellezza. Che errore!”. Lei che è sempre dalla parte delle donne sa come crescere le sue bambine; con loro è diverso, invece con Aurora è dovuta crescere anche lei, era davvero giovanissima quando l’ha messa al mondo. Ha creato una famiglia meravigliosa dopo tanto dolore e anche la separazione da Eros Ramazzotti. Qui le ultime notizie sull’addio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegronelli.