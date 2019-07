L’album di nozze di Amadeus e Giovanna Civitillo, il matrimonio in chiesa ha emozionato il conduttore fino alle lacrime (Foto)

In esclusiva sulla rivista Oggi le foto del matrimonio di Amadeus e Giovanna Civitillo, l’album di nozze del conduttore e della splendida showgirl che tutti attendevano (foto). E’ in edicola la rivista di gossip che ci anticipa gli scatti degli sposi, gli abiti indossati per il sì in chiesa da Amadeus e Giovanna Civitillo. Abito bianco, velo, felicità immensa per lei che attendeva da tanto tempo che questo sogno si realizzasse, proprio come Amedeo Sebastiani che si commosso fino alle lacrime. Sono entrambi molto credenti e alla rivista hanno rivelato che solo adesso dopo il matrimonio in chiesa si sentono davvero marito e moglie. Le foto più belle del gran giorno, dai preparativi alla cerimonia così commovente e poi la festa con il tuffo in piscina per tutti. Il matrimonio di Amadeus e la Civitillo è stato celebrato in una piccola chiesa di Roma, tutto in gran segreto, anche se da tempo avevano annunciato le nozze.

A 10 ANNI DAL MATRIMONIO CIVILE LE NOZZE IN CHIESA DI AMADEIUS E GIOVANNA CIVITILLO

Non potevano festeggiare in modo più dolce e tenero il loro decimo anniversario. “Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita, sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie” le parole del conduttore Rai che ha confidato le sue lacrime.

“Lei era talmente radiosa e solare… Sentivo che avevo vicino i miei figli, le nostre famiglie, gli amici più cari, quelli che avrò accanto domani e dopodomani: le lacrime sono scese senza che me ne rendessi conto. Era tutto perfetto, tutto così vero, il cuore batteva forte”. Auguri ancora agli sposi, presto tutte le altre foto del sì, i dettagli dell’abito da sposa della signora Sebastiani, la meravigliosa Giovanna Civitillo.