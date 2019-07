Stefano De Martino racconta di Belen, del loro amore e ringrazia Maria De Filippi (Foto)

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si trattengono più, certi del loro amore sono tornati sui social più belli e innamorati di prima e il ballerino e conduttore alla rivista Oggi ha confidato qualcosa della loro storia, della loro vita (foto). La passione è tornata, la fiamma si è riaccesa o forse non si era mai spenta perché in realtà Stefano e Belen sembra non abbiano mai smesso di amarsi. Hanno fatto degli errori e adesso sono tornati insieme più decisi che mai ad amarsi per sempre. Vogliono allargare la famiglia, Stefano ha già confidato che ci stanno lavorando ma che sono fatalisti, non vogliono fare programmi. Ed è sempre lui a parlare di sua moglie, della splendida showgirl che ha fatto innamorare anni fa mentre entrambi lavoravano al talent Amici. “Belen è una donna che abbaglia” ha commentato il lanciatissimo nuovo personaggio Rai che parlando proprio dei prossimi programmi che lo vedranno impegnati in coppia in tv ha anticipato che porteranno sul piccolo schermo il loro equilibrio comico.

BELEN E STEFANO, LEI IRONICA E LUI SCUGNIZZO NAPOLETANO

“Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belen è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla” De Martino non ha dubbi, ormai si conoscono benissimo hanno sofferto entrambi per lo stesso amore. Sul loro ritorno di fiamma visto dai fan è felice: “Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male”. Sa bene che su di lui ci sono forti pregiudizi, è nato ballerino deve morire ballerino, invece lo vedremo spesso in tv, padrone di casa.

Su Maria De Filippi non ha dubbi, è a lei che dovrà dire sempre grazie: “Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando, lei li ha fermati e mi ha preso. Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo”.