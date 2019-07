Stefano De Martino asso piglia tutto di Rai2: ecco cosa condurrà nella prossima stagione

Continuano le speculazioni e le anticipazioni sulla prossima stagione televisiva, che già da fine agosto tornerà a veder riaccesi i canali Rai, Mediaset e non solo. Questa settimana gli obiettivi sono puntante sul ballerino Stefano De Martino: il giovane, scelto da Carlo Freccero per rinfrescare l’immagine di Rai Due, adesso potrebbe approdare in ulteriori nuovi programmi oltre al presunto rinnovato appuntamento con Made in Sud.

Ma in quali altre trasmissioni vedremo come conduttore (in solitaria o in coppia) il ballerino nato dalla fucina di Amici di Maria De Filippi? Per lui si parlerebbe addirittura di quattro programmi televisivi: ecco quali…

Stefano De Martino nuovo conduttore per Rai Due

Il primo programma che sarebbe stato affidato alla conduzione di Stefano De Martino è uno show di cui si parla già da molti mesi: stiamo parlando del Festival di Castrocaro. A giugno è stato confermato dal Palazzo di Città di Castrocaro che a condurre la manifestazione sarà Stefano De Martino in coppia con Belen Rodriguez con presidentessa di giuria Simona Ventura. Dal 2019 e per i prossimi tre anni, il comune fa sapere che lo show verrà affidato a Lucio Presa: patron di ArcobalenoTre, l’agenzia di spettacolo che vede fra le fila proprio Belen e De Martino. Attenti anche ospiti provenienti dal mondo talent.

Per Stefano De Martino si era parlato anche della conduzione della Notte della Taranta (sempre in coppia con la sua ex) e di un possibile nuovo dating show che però sembra esser svanito nel nulla: nel primo pomeriggio il dating lo avrà Carlo Cracco.

E ancora: oltre al quasi certo ritorno a Made in Sud al fianco di Fatima Trotta, per Stefano De Martino il sito blogo.it vocifera addirittura che prenderà il posto di Amadeus in Stasera Tutto è Possibile: lo show vip con giochi, balli, canti e la temibile stanza inclinata.

Ad oggi, però, la moltitudine di questi rumor non sono ancora stati confermati dai diretti interessati e la presentazione ufficiale dei nuovi Palinsesti Rai si svolgerà la seconda settimana di luglio. Non ci resta, dunque, che aspettare circa dieci giorni per capirci un po’ di più : Stefano De Martino è il nuovo asso piglia tutto di Rai Due? E sarà in grado di reggere la conduzione di format così diversi fra loro?