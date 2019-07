Cristina Marino stira gli abiti di scena di Luca Argentero che orgoglioso mostra le immagini (Foto)

Fanno coppia ormai da tempo Cristina Marino e Luca Argentero e sono una coppia collaudata che felice mostra sui social un po’ della loro bellissima storia d’amore (foto). Prima lo shopping a Milano immortalato dai paparazzi e poi insieme salgono sul treno che li porterà in Toscana dove Argentero in serata si esibisce in “E’ questa la vita che sognavo da bambino” al Teatro Romano di Fiesole. Lei lo accompagna e durante lo spettacolo riprende il suo compagno dalla platea, seduta tra il pubblico, prima però un siparietto divertente mentre la Marino gli stira gli abiti di scena. Una perfetta assistente personale, così la definisce Luca orgoglioso di vedere quanta dolcezza e pazienza mette nello stirare i pantaloni che dovrà indossare. “Questo sì che è amore” sottolinea lui nel breve video. Lei ride e ribatte “questa è schiavitù”.

LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO BELLISSIMI E FELICI INSIEME

Continuano a scherzare e Cristina è sicura che lui la porti alle sue serate solo per farsi stirare i vestiti. In realtà non si perdono mai di vista, sempre uno accanto all’altra ogni volta che anche il lavoro lo permette. Sono bellissimi e non scappano più dai paparazzi, anche se non adorano i riflettori puntati sul loro amore.

Top con le spalle scoperte, pantaloni leggeri, sandali bassi e borsetta che è più un cestino, Cristina è davvero adorabile. Lui casual e trendy con la camicia di lino e le sneakers bianche, affascinante qualunque cosa indossi. Mano nella mano e occhi nascosti dagli occhiali sotto il sole e nascosti magari anche dallo sguardo di chi è curioso di sapere di più della loro vita. Sono sereni e lo sono da tempo, è lontano il periodo in cui Luca Argentero non sopportava la presenza ovunque dei paparazzi mentre il suo matrimonio con Myriam Catania finiva.