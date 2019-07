Il matrimonio di Raoul Bova e Rocio Morales in una piccola chiesa di Roma? (Foto)

Il sogno di Raoul Bova e Rocio Morales sta per avverarsi? La coppia sta per unirsi in matrimonio dopo sei anni d’amore, due meravigliose figlie e tante difficoltà superate? Sembra che i due attori siano stati sorpresi in giro per Roma alla ricerca della chiesetta perfetta per il loro sì. Fanpage.it riporta che Raoul e Rocio sono stati paparazzati per le vie del centro storico della capitale mentre entravano in varie chiesette. Dicono che siano alla ricerca della chiesa giusta per celebrare il loro matrimonio ma c’è un dettaglio molto importante che forse qualcuno dimentica. Raoul Bova ha già sposato in chiesa Chiara Giordano, mamma dei suoi due figli più grandi, impossibile quindi che possa essere celebrato il suo secondo matrimonio in chiesa. Intanto, si fa sempre più insistente il dolce pettegolezzo che Rocio Morales possa presto diventare la signora Bova.

RAOUL BOVA E ROCIO MORALES PRESTO SPOSI

Sono sempre stati molto discreti, hanno sempre vissuto la loro storia d’amore il più possibile lontana dai riflettori. Al principio, quando tutti hanno saputo della separazione da Chiara e del nuovo amore di Bova non è stato semplice gestire tutto. Adesso è ben diverso e forse dopo la nascita di Luna e Alma è arrivato davvero il momento dei fiori d’arancio.

Di recente alla rivista Nuovo la bella spagnola aveva raccontato che magari si sarebbero sposati presto ma che sarebbe accaduto anche all’improvviso senza pianificare troppo. I fan non attendono altro che vederli bellissimi con gli abiti di nozze e le loro bambine meravigliose, sperando che ci sia tutta la famiglia allargata al completo. Il legame con Chiara Giordano non si può certo spezzare, l’ex coppia ha due figli ed è per loro che il rapporto ha trovato un nuovo equilibrio. Magari però manca il legame tra le due donne, l’ex e la futura moglie di Bova.