Kikò Nalli e Ambra: niente Temptation Island Vip per loro?

Manca pochissimo all’inizio delle registrazioni di Temptation Island Vip, il programma di Canale 5 nella versione che vede protagoniste le coppie di personaggi famosi. E non mancano i rumors in merito al possibile cast di questa seconda edizione Vip. Tra i nomi circolati negli ultimi mesi ci sono anche quelli di Kikò Nalli e Ambra Lombardo. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello 16 e stanno insieme da qualche mese. Oggi però sia Kikò che Ambra hanno voluto dire la loro su questa possibilità raccontando a Isa e Chia il loro punto di vista su un altro reality ma da fare in coppia!

TEMPTATION ISLAND VIP: KIKO’ NALLI E AMBRA PARTECIPERANNO?

Ecco le parole di Ambra e Kikò che a quanto pare, non parteciperanno al reality di Canale 5.

Ormai è un mese che è uscita la notizia che vorrebbe me e Ambra come prossimi partecipanti a Temptation Island Vip, ma volevo, attraverso voi, smentirla ufficialmente! Volevo precisare, infatti, che a differenza di ciò che si è detto in giro, noi non siamo stati contattati da nessuna produzione. Questa voce è girata, ma in realtà non è assolutamente così. […] Voglio smentire perché non mi va di leggere notizie false, io non sono per i falsi scoop. Voglio che ci sia solo la verità. E la verità è che ci hanno contattati, ma si trattava solo di un’agenzia di Milano che ci ha chiesto se io e Ambra fossimo disponibili. Tutto qua, non c’è altro. Ci tengo a chiarire che non c’è stato nessun contatto con la produzione di Temptation Island!”

Sembrerebbe quindi, almeno per il momento, che Kikò e Ambra non siano stati contattati dalla produzione del programma. Ma mai dire mai…Al pubblico probabilmente farebbe davvero molto piacere vedere Kikò e Ambra e chissà magari sentire anche i commenti di Tina Cipollari. Per Maria tutto è possibile…