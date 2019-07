Giorgia Palmas e Filippo Magnini innamoratissimi alle Bahamas (FOTO)

Dopo aver passato dei giorni di vacanza nella bella Sardegna, terra di lei, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono sbarcati direttamente alle Bahamas. La coppia sembra ogni giorno più unita e appassiona sempre di più i fan. Fan che possono sicuramente stare sereni perché la ex velina e il campione di nuoto pubblicano molto spesso degli scatti insieme sui social network in cui si mostrano davvero innamoratissimi. Tutti, infatti, vorrebbero vedere Giorgia Palmas e Filippo Magnini dirsi di sì per sempre ed effettivamente il nuotatore aveva già dichiarato che prima o poi sposerà la sua fidanzata. Nel frattempo la coppia si gode le vacanze in un posto paradisiaco e si scambia tenere dediche sui social. Vediamole insieme.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sempre più uniti, la coppia che piace a tutti tra ironia e tanto amore: ecco le foto dalle Bahamas

Appena due giorni fa, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno iniziato a postare sui rispettivi profili Instagram degli scatti insieme direttamente dalle Bahamas. “Il posto è pazzesco, il sole l’abbiamo trovato e l’abbronzatura… beh quella l’abbiamo portata da casa” ha scritto la Palmas. Non è mancato il simpatico commento di Magnini che però in un foto della sua bella fidanzata dimostra quanto sia innamorato di lei: “Ma quanto sei WOW baby!”. Inutile, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si confermano una delle coppie più amate degli ultimi anni. Sarà per la loro ironia, per l’amore sincero che traspare o per le loro bellissime foto insieme ma tutti apprezzano questa coppia. E, a proposito di scatti, ecco, di seguito, alcune foto della ex velina e del campione di nuoto alle Bahamas:

Giorgia Palmas: apprezzamenti sui social ma non solo da Filippo Magnini!

Certo è che queste foto hanno ricevuto davvero tantissimi commenti di apprezzamenti e forse, soprattutto, quelle che vedono protagonista Giorgia Palmas. Sì perché Filippo Magnini non sembra essere l’unico a fare dei bellissimi commenti alla donna. I fan della Palmas si sono radunati sotto i suoi scatti per fare i complimenti a Giorgia, non solo per la sua prova costume superata a pieno ma anche per la ragazza semplice e solare che dimostra di essere.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sembrano davvero mettere d’accordo tutti. E voi cosa ne pensate di questa bellissima coppia?