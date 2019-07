Eleonora Rocchini e Oscar Branzani: aria di crisi ma sui social nessuna rivelazione

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Dalla partecipazione e dalla scelta nel programma di Canale 5 i due non si sono più lasciati. Stanno insieme da quasi tre anni. Ultimamente sono anche stati in vacanza nella bella Sardegna ma poi qualcosa è improvvisamente cambiato. Tra Branzani e la Rocchini si avverte una certa distanza. I primi ad accorgersene sono stati, chiaramente, i fan della nota coppia. A far pensare è dapprima il silenzio sui social network tra Eleonora e Oscar che sono soliti postare scatti insieme. Tutto finché la coppia nata nel programma di Maria De Filippi ha parlato senza però rivelare che cosa stia succedendo davvero. L’aria di crisi sembra più che ufficiale, lo conferma anche Eleonora. Ma vediamo le parole dei diretti interessati.

Oscar Branzani ancora innamorato di Eleonora Rocchini ma lei conferma la crisi

I fan si sono posti numerosi dubbi sulla coppia e così hanno cercato di ottenere delle risposte proprio da Eleonora e Oscar. Branzani, in un commento, afferma: “Non sono single. Il mio cuore appartiene sempre a chi amo”. E se le parole dell’imprenditore hanno tranquillizzato i fan, dall’altro lato, quelle di Eleonora Rocchini hanno preoccupato tutti. Eleonora ha infatti deciso di fare delle ig stories per rispondere finalmente ai sostenitori confermando l’aria di crisi tra lei e il suo fidanzato Oscar Branzani. Continuate a leggere per sapere che cosa ha affermato l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Eleonora Rocchini: “Io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno”

“Comunque specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile, nemmeno ben definito tra di noi” ha così affermato Eleonora Rocchini. “Non è che non vi rispondo o non condivido con voi perché non voglio ma semplicemente perché ancora questo momento non è trasparente nemmeno a noi. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi, fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né vivere questa situazione“ ha spiegato la fidanzata di Oscar Branzani ai fan invitandoli ad avere rispetto per la situazione e per entrambi. “Poi voglio specificare che io non sono una persona che da a vedere il proprio malessere e la propria sofferenza, non lo farò mai. Io quando sto male sto a casa e mi chiudo in me stessa” ha continuato la Rocchini aggiungendo che la sofferenza preferisce tenerla per sé.

E allora cosa è successo tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini? Sembra piuttosto chiaro che qualcosa non va eppure Eleonora non ha spiegato il perché di questo momento di crisi tra lei e Oscar. Anzi, ha anche detto che è un momento non definito. Cioè? I fan sicuramente hanno avuto una risposta ma ancora non specifica. Non ci resta che aspettare che la coppia risolva per poi capire come andrà a finire tra di loro. E voi che cosa ne pensate della situazione tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini?