Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori bis: le news da Chi

Sulla cover di Chi questa settimana una bellissima notizia che al momento nessuno aveva ancora riportato. Pare che Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada siano diventati genitori per la seconda volta. Sulla cover della rivista diretta da Alfonso Signorini, che sarà in edicola tra oggi e domani in tutta Italia, potrete vedere le prime foto dell’attore che esce dalla clinica dove Ilaria Spada ha partorito con il bambino in braccio. I due attori, che non mano molto parlare della loro vita privata, non hanno condiviso con nessuno la gioia di questa notizia. Come si può vedere sul profilo instagram di Ilaria Spada, gli ultimi post risalgono a una settimana fa quindi immaginiamo che il piccolo sia nato proprio in questi giorni. E’ un maschietto, come rivela la rivista Chi ed è il secondo principino di casa dopo il piccolo Ettore, il primo figlio della coppia che ha sette anni.

KIM ROSSI STUART E ILARIA SPADA GENITORI: ECCO LE PRIME FOTO

Per il momento dalla rivista Chi arriva solo la piccola immagine che ci mostra l’attore uscire dalla clinica con suo figlio in braccio ma all’interno della rivista ci sono tutte le foto e l’articolo dedicato alla coppia. Per cui dovremmo solo pazientare per poter comprare il giornale e vedere le prime foto di Kim che coccola il suo secondo figlio e forse chissà, scoprire anche il nome del bambino. In una intervista rilasciata qualche tempo fa, l’attore aveva spiegato che lui e Ilaria sono due genitori molto coccolosi, sempre attenti a non far mancare i baci al bambino. E immaginiamo che adesso, in compagnia del secondo bebè, saranno ancora più felici.

A proposito di nascite, sempre sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, ci sarà un servizio esclusivo dedicato a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione diventati genitori il 25 luglio.