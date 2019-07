Temptation Island un mese dopo…Jessica e Alessandro felici e forse innamorati (VIDEO)

Che cosa è successo un mese dopo la fine di Temptation Island 2019? Lo abbiamo scoperto nella puntata speciale in onda il 30 luglio. Ieri sera davanti al confessore, Filippo Bisciglia, le coppie che hanno partecipato a questa edizione hanno spiegato che cosa è accaduto dopo la fine del programma. Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno lasciato il programma da single e la ragazza era uscita dal villaggio in compagnia del tentatore Alessandro Zarino. In questo mese si era detto che il ragazzo non fosse in nessun modo interessato a Jessica, almeno queste erano le voci che circolavano sui social. E invece nella puntata speciale di Temptation Island un mese dopo, i due si sono presentati insieme. E si è capito che non hanno potuto incontrarsi per volere della produzione. Se si fossero visti probabilmente qualcuno avrebbe fatto degli scatti che avrebbero poi rivelato il finale. E invece i partecipanti di questa edizione di Temptation sono stati davvero molto ligi al dovere e hanno seguito le indicazioni della produzione.

Jessica da ieri sera, tra l’altro, ha iniziato a usare i social e ovviamente ha subito risposto a tutte le persone che nell’ultimo periodo l’hanno insultata, dicendo che poco hanno capito di quello che è stato il suo percorso nel programma di Canale 5.

TEMPTATION ISLAND UN MESE DOPO: ECCO COSA E’ SUCCESSO TRA ALESSANDRO E JESSICA

Pare quindi che i due adesso si prenderanno del tempo per uscire insieme, andare a cena fuori passeggiare mano nella mano e capire che cosa vogliono davvero, se possono diventare una coppia.

I due, come si vede dal vivo, sono sembrati molto sereni insieme e adesso che hanno ripreso a usare i social i fans della coppia potranno vedere come andrà questa storia d’amore, sempre che lo vogliano raccontare e condividere!