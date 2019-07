Temptation Island 2019: un mese dopo, che fine hanno fatto le coppie?

Lo scorso lunedì 29 luglio si è conclusa l’edizione 2019 di Temptation Island: il reality show sulla fedeltà di coppia di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia. Dopo sei puntate, abbiamo conosciuto il destino delle coppie protagoniste di questa nuova edizione del format: alcune si sono separate, altre (poche) hanno riconfermato i loro sentimenti. Ma a distanza di un mese, le decisioni prese davanti al falò di confronto sono rimaste le stesse? Oppure fuori dal programma le relazioni fra i fidanzati e le fidanzate sono cambiate?

Questo è quanto abbiamo scoperto nello special dal titolo Temptation Island 2019 – Un mese dopo. Ecco coppia per coppia come si sono evolute le loro storie fuori dalla trasmissione Mediaset…

Temptation Island 2019: che fine hanno fatto le coppie?

Jessica e Andrea hanno annullato il loro matrimonio per partecipare a Temptation Island 2019 e comprendere meglio i loro sentimenti. A fine trasmissione, il falò di confronto è stato devastante: l’evidente infedeltà di lei ha fatto scattare su tutte le furie Andrea, che ha dunque deciso disepararsi. Un mese dopo Andrea e Jessica riconfermano le loro posizioni: si sono separati. Jessica scambia giornalmente dei messaggi con il tentatore Alessandro anche se, in gran sincerità, ammette che la frequentazione col bel giovanotto si ferma solo al virtuale; i due abitano lontani.

Nunzia e Arcangelo hanno deciso di partecipare al programma con un background fatto da 13 anni di fidanzamento. La trasmissione non ha fatto sconti nemmeno a loro: Arcangelo ha fatto troppo il galletto, lei non ha retto il colpo e l’ha mollato. In un secondo falò a sorpresa – però – Nunzia chiede ad Arcangelo di tornare con lei perché sente la sua mancanza e un decennio di fidanzamento è difficile da spazzare via. Lui però la rifiuta: Arcangelo ha maturato la consapevolezza di non essere l’uomo più giusto per Nunzia. Un mese dopo Nunzia pare più sicura di sé: con Arcangelo non vuole più tornarci assieme; “Ora ho voglia di restare sola” ha spiegato. Arcangelo esclama: “Rivederci? Abbiamo rimandato a data da destinarsi... Sto soffrendo più io che lei“.

Vittorio e Katia hanno trascorso tutti i 21 giorni all’interno dei villaggi ma la loro decisione sembrava presa già dalla prima settimana. Lei, talmente fotonica da non curarsi minimamente dei sentimenti del suo ragazzo; Lui, ferito dopo le nefandezze compiute dalla sua compagna fin dalla prima settimana di esperimento. La separazione è stata inevitabile. Un mese dopo Vittorio dice di esser maturato caratterialmente grazie alla trasmissione e aggiunge d’esser interessato a frequentare la tentatrice Vanessa. Katia resta la sciantosa di sempre: dice che un po’ gli manca Vittorio ma a calmare i suoi patemi ci sono i parenti, gli amici e lo shopping di scarpe e vestiti.

Nicola e Sabrina hanno accettato Temptation Island per capire se la loro storia potesse sopravvivere alla importante differenza d’età fra i due. Lei ha fatto casotto: follemente invaghita del tentatore (che l’ha poi scaricata nell’ultima puntata) ha dato il peggio di se stessa, dichiarando anche le peggio cosa di Nicola. Il ragazzo non c’ha visto più e l’ha lasciata. Un mese dopo, a sorpresa, i due sono tornati insieme. Secondo lei l’amore è stato più forte delle scenate di gelosia. Anche se lui non sembrava così convinto…

Cristina e Davide sono passati in pochi mesi da Uomini e Donne – Trono Over a Temptation Island. La trasmissione sarebbe servita a mettere in chiaro i loro sentimenti visto che spesso sono stati costretti a delle separazioni momentanee a causa di liti importanti. Anche davanti al falò di confronto hanno litigato ma alla fine hanno fatto pace e sono usciti insieme come fidanzati. Un mese dopo la situazione a cambiata radicalmente: i due si sono separati. Cristina ha spiegato: “Dopo il falò, ha cominciato ad avere un atteggiamento strano, ad attaccarmi… e io sono fuggita. David è un narcisista. Non sa amare. Ancora non mi ha ridato le mie cose che si trovano a casa sua!“. David non le crede: “Lei si è sentita costretta a fare questo falò. Era più preoccupata per la trasmissione che per noi“.

Ilaria e Massimo, fidanzati da due anni, conviventi da uno. Lei ha trascinato lui nel programma perché lo reputa troppo infantile. La cosa fu riconfermata anche davanti al falò di confronto: Ilaria ha mollato Massimo. Un mese dopo entrambi sembrano essersi liberati di un peso: Ilaria in particolar modo spiega che adesso il suo primo pensiero al mattino è se stessa e non Massimo. Il ragazzo si dice dispiaciuto dell’epilogo della sua storia con Ilaria, ne è dispiaciuto e ne sente la mancanza. Ne è ancora innamorato, lo dichiara, e punta il dito sui genitori di lei: “ma non farò nulla perché non voglio che stia male”.