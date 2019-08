Diletta Leotta estate al bacio: corteggiata con rose rosse, chi sarà il suo ammiratore?

Questa estate 2019 sembra molto calda anche per il gossip nostrano! Protagonista questa volta è la bellissima Diletta Leotta. Appena poche ore fa, la conduttrice, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui sorride felice insieme ad un enorme mazzo di rose rosse. La Leotta non ha svelato molto anzi non si è proprio sbilanciata e ha scritto un semplice grazie. Lo sappiamo, Diletta è al centro dei rumors in questo periodo. Prima si è parlato di un possibile flirt con Francesco Monte, poi è stata paparazzata insieme a Daniele Scardinia e, infine, con il collega Matteo Lotti.

Da quando la conduttrice televisiva e radiofonica si è lasciata alle spalle la storia con il suo storico ex Matteo Mammì, il gossip non le da pace. Ma adesso chi le avrà mandato questo bellissimo mazzo di rose rosse?

Diletta Leotta al centro del gossip: è Matteo Lotti il suo nuovo fidanzato?

Secondo la maggior parte dei fan il corteggiatore di Diletta Leotta potrebbe essere proprio Matteo Lotti. La bella conduttrice e il Maestrello sono infatti colleghi e portano avanti insieme un programma radiofonico per Radio 105. Che sia nato qualcosa tra i microfoni della radio? Beh, Diletta Leotta e Matteo Lotti sono stati visti insieme su di uno yacht in Costiera Amalfitana. Diletta e il musicista non erano soli però. In vacanza insieme a loro erano presenti altri amici e colleghi. Certo è che la Leotta ha sicuramente archiviato la storia con il pugile Daniele Scardinia. Adesso è tornata single o c’è davvero Lotti nel suo cuore?

Diletta Leotta e il mistero delle rose rosse: il corteggiatore è davvero il collega Matteo Lotti?

Sicuramente qualcuno a fare la corte alla conduttrice c’è, inutile negarlo. Quell’enorme mazzo di rose rosse parla forte e chiaro, così come il suo sorriso nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Non ci resta che attendere quindi e vedere se Matteo Lotti è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta o se le rose rosse sono state mandate da un nuovo speranzoso e innamorato corteggiatore. Magari sarà la stessa conduttrice a rivelarci l’identità del misterioso uomo! E voi che cosa ne pensate?

Diletta Leotta estate al bacio: corteggiata con rose rosse, chi sarà il suo ammiratore? ultima modifica: da