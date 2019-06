Francesco Monte è fidanzato con Diletta Leotta? Il gossip impazza

Sono diversi giorni che Francesco Monte si ritrova protagonista di alcuni gossip. Dopo la fine della storia con Giulia Salemi, iniziata nella casa del Grande Fratello Vip e finita con un annuncio sui social, Monte si sarebbe consolato con una modella a Ibiza. Dopodiché Francesco è stato insultato sui social network ma non solo. Il bel tarantino ha anche ricevuto delle minacce di morte a cui ha subito deciso di rispondere. Adesso, Francesco Monte è di nuovo al centro dell’attenzione della cronaca rosa. L’ex di Giulia Salemi sta con Diletta Leotta? Ecco cosa sappiamo.

Diletta Leotta di nuovo single: Francesco Monte il nuovo amore?

Diletta Leotta sarebbe tornata single. Ad annunciarlo è stato Dagospia.

L’amatissima Leotta era fidanzata da ben quattro anni con Matteo Mammì. I motivi per cui Diletta e il suo fidanzato abbiano deciso di mettere un punto alla loro storia non sono ancora stati chiariti ma non in pochi hanno ipotizzato che ci sia di mezzo Francesco Monte. Quali sono gli indizi che riportano all’ex gieffino? Diletta Leotta ha pubblicato alcune foto in costume da bagno mentre si trova in una bellissima piscina. Tra i tantissimi mi piace al post su Instagram della Leotta, non sono certo passati inosservati quelli del tarantino Francesco Monte. Ma non solo! Continuate a leggere.

Francesco Monte e il possibile flirt con Diletta Leotta: gli indizi che fanno pensare i fan

Sono tanti gli indizi che portano a pensare al fatto che Diletta Leotta potrebbe essere la nuova fiamma di Francesco Monte. Partiamo dal fatto che entrambi sono tornati single da pochissimo. Aggiungiamo anche che l’ex di Giulia Salemi ha lasciato dei like agli scatti su Instagram pubblicati dalla Leotta. Ma un nuovo dettaglio farebbe sperare i fan. Di cosa si tratta? Alcuni attentissimi followers di Diletta Leotta, guardando una sua ig stories, avrebbero notato qualcosa di molto particolare. Nella storia, infatti, si sentirebbe una voce che corrisponderebbe proprio a quella di Francesco Monte.

Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare ulteriori notizie al riguardo e magari saranno gli stessi Francesco e Diletta a darci qualche info in più. Se Monte e la Leotta stessero realmente insieme?