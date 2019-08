Giulia Cavaglià fidanzata: il suo cuore batte per Francesco Sole?

Nel cuore di Giulia Cavaglià c’è un nuovo amore? Abbiamo conosciuto Giulia sul trono di Uomini e Donne. Qui, la Cavaglià ha scelto Manuel Galiano ma tutti sappiamo come è andata a finire tra di loro. Appena pochi giorni dopo la fine del programma la conoscenza tra i due si è interrotta e, di conseguenza, l’inizio della loro storia d’amore. Giulia Cavaglià si è confessata in un‘intervista con Raffaella Mennoia in cui spiegava che Manuel non aveva voglia di passare del tempo con lei e, soprattutto, che secondo lei Galiano la avrebbe tradita. Adesso però il cuore della ex tronista sembra battere per un nuovo uomo. Di chi si tratta? Di Francesco Sole.

Giulia Cavaglià dopo Manuel Galiano: nel suo cuore è arrivato Francesco Sole?

Come mai si parla di una possibile relazione tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole? Semplicemente perché lo scrittore ha pubblicato, nelle ultime ore, alcune ig stories in cui è chiaramente in compagnia della bella Giulia. A partire da questi video sui social network è inevitabilmente partito il gossip. Che Giulia Cavaglià abbia voltato pagina dopo la fine della relazione con Manuel Galiano? I fan della ex tronista sono subito intervenuti chiedendo delle spiegazioni alla diretta interessata in merito alla situazione. La Cavaglià non si è certo tirata indietro dal mettere in chiaro le cose. Andiamo a vedere che cosa ha affermato nel prossimo paragrafo.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole stanno davvero insieme? La ex tronista spiega la situazione e mette le cose in chiaro

Giulia Cavaglià a deciso di rispondere ai tanti dubbi e alle curiosità dei suoi fan su Instagram. La ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che tra lei e Francesco Sole non c’è alcun flirt, tutt’altro. Lo scrittore e la Cavaglià sarebbero dei semplici amici. “Ci troviamo bene, mi fa scassare, è molto simpatico ma è solo un amico!“ ha ribadito Giulia Cavaglià. Niente più dubbi per i fan di Giulia e Francesco Sole, quindi.

Tra i due c’è una bella amicizia ma niente di più. Forse è ancora molto presto per lasciarsi alle spalle la delusione di Manuel Galiano?