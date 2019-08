Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart lasciano la clinica e tornano a casa con il loro bebè (Foto)

Sempre più riservati Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart e non potevano non esserlo per la nascita del loro secondo figlio (foto). La rivista Chi li ha però beccati all’uscita della clinica, lei bellissima con un abito chiaro a fiori, Kim Rossi Stuart con il suo piccolino tra le braccia, forse un po’ impacciato, di certo emozionato mentre lo copre dagli sguardi di chi li attende fuori e da un probabile venticello. A quattro mesi dal matrimonio Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono diventati mamma e papà per la seconda volta. Dopo Ettore che oggi ha 7 anni è arrivato il secondo figlio maschio ma nessuno sa ancora come si chiami il piccolino nato il 23 luglio scorso. Le foto di Chi mostrano l’attrice radiosa, in gran forma, lui così tenero con il suo bebè tra le braccia.

ILARIA SPADA MAMMA PER LA SECONDA VOLTA MA COME SI CHIAMA IL SECONDO FIGLIO?

Non lo sapremo fino a quando loro non lo diranno o qualcuno lo rivelerà. Sono da sempre molto discreti, così tanto che vogliono tenere in famiglia tanti segreti che invece altri vip svelano il giorno dopo. Anche il loro matrimonio celebrato la scorsa primavera è stato tenuto lontano da ogni clamore. Se di quel sì abbiamo visto pochissime immagini è perché Caterina Balivo era la testimone della sposa. Pochissimo sono riusciti a rubare i paparazzi e ancora meno hanno mostrato i due attori sui social.





Tenerissime le foto pubblicate sul settimanale di gossip di Alfonso Signorini. La coppia e il piccolo Rossi Stuart lasciano la clinica e poi vanno verso casa. Il piccolo sempre nascosto, protetto, come il loro grande amore. Anche la gravidanza era stata tenuta nascosta; solo pochi giorni prima del parto la Spada ha pubblicato uno scatto con il gran pancione e tutta la sua bellezza.