Crisi Oscar Branzani – Eleonora Rocchini: lei ha scambiato messaggi con Luca Daffré ?

Appena qualche giorno fa vi abbiamo parlato della crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e stanno insieme da quasi tre anni, o forse stavano. Branzani e la Rocchini stanno infatti attraversando un momento complicato. A confermare l’aria di crisi è stata la stessa Eleonora che però non ha svelato nulla di più sulla difficoltà con il suo fidanzato. Continuano i dubbi tra i fan della coppia, tutti vogliono sapere che cosa è successo e come mai Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini stanno attraversando un momento non sereno quando si sono sempre dimostrati una coppia molto unita e innamorata, appassionando tutto il pubblico di Canale 5.

Uomini e Donne, il motivo della crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani è Luca Daffrè?

A togliere qualche dubbio su tutta la storia è il settimanale Spy. Secondo il settimanale, infatti, la crisi della coppia sarebbe partita perché lei avrebbe scambiato dei messaggini con un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Si tratterebbe di Luca Daffrè, accorso al programma di Maria De Filippi per cercare di conquistare Angela Nasti ma tutti sappiamo come è andata a finire. Sembrerebbe proprio che Eleonora Rocchini abbia scambiato un po’ di messaggi con Daffré ma forse non si tratta solo di messaggi. Questo il motivo che avrebbe fatto infuriare Oscar Branzani portando alla crisi il rapporto? Pare che la colpa non sia tutta della ex corteggiatrice… Continuate a leggere!

Anche Oscar Branzani si sentiva con un’altra? Dome andrà a finire tra lui ed Eleonora Rocchini?

Sempre secondo il settimanale, pure Oscar Branzani avrebbe interagito con un’altra donna. Si tratterebbe di una certa Sabrina ma non è ancora chiaro se faccia anche lei parte del mondo dello spettacolo. Pare però che questa Sabrina abbia voglia di raccontare tutta la verità sul rapporto con l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Come andrà a finire, quindi, tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani? Riusciranno a chiarirsi e a ritornare una delle coppie più amate di sempre di Uomini e Donne? Continueremo a seguire la vicenda per cui continuate a seguirci.