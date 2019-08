Marica Pellegrinelli a sorpresa al concerto di Eros a Taormina (Foto)

C’è un colpo di scena nella storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? Entrambi sono a Taormina, Eros perché ha in programma più di un concerto nel meraviglioso Teatro Antico, Marica perché molto probabilmente appena può continua a seguirlo con i suoi figli. Infatti, la splendida modella ha pubblicato su Instagram foto e video del concerto del suo ex marito, lui sul palco e lei in una posizione privilegiata. Ha voluto mostrare e dimostrare a tutti che il legame tra loro resta forte nonostante la separazione, anche se c’è chi immagina che ci potrebbe essere un secondo lieto fine, che l’amore tra loro non sia del tutto svanito. Purtroppo non manca chi è capace solo di commenti negativi contro la Pellegrinelli ma cono di certo molti di più quelli che apprezzano il loro esempio.

EMOZIONI AL CONCERTO DI EROS RAMAZZOTTI A TAORMINA ANCHE PER LA PRESENZA DI MARICA PELLEGRINELLI

Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli dopo la separazione da suo papà Eros

Marica ed Eros sono prima di tutto i genitori di Raffaela Maria e Gabrio Tullio e immaginiamo che una vacanza in Sicilia tutti insieme seguendo il cantante sia il migliore dei modi per non lasciarsi del tutto, per dividere le loro vite. Non possono e non vogliono, si sono amati tanto e se qualcosa è finito rimane tutto il resto.





Marica Pellegrinelli sotto il palco di Taormina per il concerto di Eros, lui si esibisce nei suoi grandi successi in una cornice incantevole, lei a pochi metri di distanza che lo filma, scatta foto, si gode come sempre la sua musica, perché resta anche una sua grande fan. Non riesce a zittire gli haters ma riscalda il cuore di tutti gli altri. Intanto, i veri fan attendono le prossime canzoni di Ramazzotti, di certo almeno una sarà ancora una volta dedicata alla sua Marica.