Federica Panicucci e Marco Bacini alle Maldive è tutto così meraviglioso (Foto)

Federica Panicucci anche questa estate è volata alle Maldive e ovviamente è con il suo compagno, Marco Bacini (foto). Un pieno d’amore e di sole per la coppia ma i loro occhi in quel posto paradisiaco si riempiono di tutta la bellezza che li circonda e la conduttrice mostra qualcosina anche a noi. Dal suo profilo Instagram la Panicucci ci regala angoli di quel paradiso. Alle Maldive la vacanza da sogno che resterà tale per molti ma per Federica e Marco è ormai una meravigliosa abitudine anche se questa volta hanno scelto un angolo ancora più romantico. Dormono sull’oceano, si svegliano, indossano il costume possono subito tuffarsi, poi arriva la colazione nel vassoio che galleggia nella piscina personale. Federica Panicucci si specchia nella loro camera e scatta un selfie ma le altre foto per lei le scatta tutte il suo Marco. Si lascia ammirare e ovviamente è bellissima.

Non solo Maldive per la coppia, c’è anche Forte dei Marmi per la conduttrice di Mattino Cinque e il suo socio e anche di questa spiaggia vi abbiamo già visto un bel po’ di foto questa estate. La Panicucci è sempre più social, adora mostrare parte della sua vita, i suoi viaggi, le sue serate con Marco, tutto l’amore che riceve dal suo nuovo compagno di vita.

Baci e coccole sono sempre presenti e si alternano su Instagram alle informazioni sul lavoro, le aperture di nuove attività sempre in coppia. Il tramonto sull’oceano Indiano, la cena sullo stesso oceano, loro due che sono sempre più innamorati e che trovano sempre nuovi stimoli e nuova energia.